Schwerer Unfall auf A8 bei Zusmarshausen

Ein schwerer Unfall hat sich auf der A8 in Zusmarshausen ereignet.

Eine Autofahrerin prallte gegen die Außenschutzplanke. Dann löste sich ein Rad, dass von einem Lkw überrollt wurde.

Von Angela David

Ein schwerer Unfall ereignete sich am Donnerstagabend gegen 22 Uhr auf der A8 in Höhe Zusmarshausen in Fahrtrichtung München. Laut Polizei geriet eine 44-jährige Autofahrerin mit ihrem BMW wohl aufgrund regennasser Fahrbahn ins Schleudern und prallte gegen die Außenschutzplanke. Dabei löste sich das linke Vorderrad samt Radaufhängung, das dann von einem Sattelzug überrollt und mitgeschleift wurde. Im Schleudern traf der Wagen noch einen Kleintransporter, dessen rechte Flanke aufgerissen wurde.

Verletzt wurde niemand

Alle Unfallbeteiligten blieben unverletzt. Am BMW entstand ein Schaden von etwa 30000 Euro. Die Schäden am Kleintransporter, Lkw und an der Betonleitplanke liegen jeweils im niedrigen vierstelligen Bereich. Die rechte Fahrspur der A8 war bis 23.30 Uhr gesperrt.

