Schwerer Unfall auf der A8: Autobahn in Richtung Stuttgart gesperrt

Auf der A8 hat sich am Freitagabend bei Adelsried ein schwerer Unfall ereignet. Die Autobahn wurde während der Bergungsarbeiten gesperrt.

Nach einem Unfall ist die A8 in Richtung Stuttgart komplett gesperrt: Zwischen Neusäß und Adelsried sind mehrere Autos und ein Lastwagen zusammengestoßen.

Auf der A8 hat sich am Freitagabend ein schwerer Unfall ereignet. Dies meldete die Einsatzzentrale der Polizei. Bei einem Zusammenstoß zwischen mehreren Autos und einem Lastwagen wurde offenbar eine Person in einem Fahrzeug eingeklemmt. Zahlreiche Einsatzkräfte sind aktuell vor Ort, auch ein Rettungshubschrauber wurde angefordert. Die Autobahn ist in Fahrtrichtung Stuttgart komplett gesperrt (Stand: 19.01 Uhr).

Unfall auf der A8 bei Adelsried: Autobahn in Richtung Stuttgart gesperrt

An dem Zusammenstoß waren drei Autos und ein Lastwagen beteiligt, sagte ein Polizeisprecher auf Nachfrage. Nach ersten Erkenntnissen wurde ein Fahrzeug von dem Lkw erfasst, eine Person durch die Wucht des Aufpralls eingeklemmt. Es soll sich dabei um den Beifahrer eines Lieferwagens handeln.

Ob weitere Menschen bei dem Unfall auf der A8 verletzt wurden, sei noch unklar, hieß es von Seite der Polizei weiter. Konkrete Meldungen dazu lägen bislang nicht vor.

Die A8 in Richtung München ist nach Angaben der Polizei weiterhin befahrbar. (AZ)





