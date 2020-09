vor 16 Min.

Schwerpunktkontrollen im Kreis: Polizei stellt nur wenige Verstöße fest

Ohr am Handy oder ohne Gurt unterwegs: Die Polizei ermahnt 55 Verkehrsteilnehmer. Radfahrer kommen gut weg.

Mehr Tote und Verletzte im Verkehr verzeichnet die Polizei. Im Rahmen einer Präventionswoche haben deshalb jetzt die Beamten der Polizeiinspektion Zusmarshausen in ihrem Zuständigkeitsbereich an vielen Stellen kontrolliert. Die hierbei 447 kontrollierten Verkehrsteilnehmer wurden zu einem defensiveren Fahrverhalten und Beachtung der Verkehrsvorschriften sensibilisiert. Dienststellenleiter Raimund Pauli erklärt, warum: „Jeder einzelne kontrollierte Verkehrsteilnehmer ist für unsere Verkehrsprävention ein wichtiger Multiplikator in die Bevölkerung.“

Polizei zieht positive Bilanz der Präventionswoche

Während von den 384 angehaltenen Auto- oder Lastwagenfahrern 51 und von den kontrollierten 43 Radfahrern nur vier beanstandet werden mussten, wurde bei den 15 kontrollierten Motorradfahrern und fünf Pedelec-Fahrern kein Fehlverhalten festgestellt. Bei den 51 Verstößen der Auto- und Lastwagenfahrer sind neben Missachtung der Gurtpflicht, Ablenkung im Straßenverkehr durch unerlaubte Handynutzung auch Verletzung von Ausrüstungsvorschriften wie fehlende Warnwesten oder ein abgelaufener Verbandskasten tangiert gewesen. Die sanktionierten Radfahrer fuhren bei Dunkelheit ohne Licht oder benutzten fälschlicherweise den Gehweg als Fahrbahn.

Raimund Pauli: „Wir können überwiegend eine positive Bilanz ziehen. Neben einer konsequenten Ahndung erkannter Verkehrsverstöße stieß unser Appel auf eine verkehrsgerechte, defensive Teilnahme am Straßenverkehr auf ein einsichtiges, kooperatives Verhalten. Auch verhielten sich die so oft gescholtenen Radfahrer und Pedelec-Fahrer zur überwiegenden Mehrheit vorschriftsmäßig.“ (AZ)

