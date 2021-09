Schwimmen

Überragendes Comeback nach erschütternder Diagnose

Plus Ein Jahr nach der Diagnose Lymphdrüsenkrebs springt Fabienne Frohn vom TSV Gersthofen wieder ins Wasser und holt vier Medaillen.

Von Jannik Schreiber

Gerade einmal ein Jahr ist es her, da bekam Fabienne Frohn (Jahrgang 2003) die Diagnose Lymphdrüsenkrebs. Für die Schwimmerin des TSV Gersthofen war die relativ seltene Erkrankung ein Schock, da sie ihren Sport vorläufig an den Nagel hängen musste und ihre Freunde nicht immer sehen konnte. So blieben Freude und Spaß oft aus. Trotz all den Umständen verlor sie die Hoffnung nicht und besiegte den Krebs durch ihren Kampfgeist. Ihr Wille trieb sie auch dazu an wieder mit dem Schwimmen beim TSV Gersthofen anzufangen. Seit Ende Juni trainiert sie wieder mit Motivation im Wasser und erlangte schnell wieder eine gute Form.

