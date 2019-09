vor 55 Min.

Schwimmen lernen

Veranstaltungen in Augsburger Stadtteilen

Die AZ Augsburger Land informiert regelmäßig über Kurse, Veranstaltungen und Treffen in den westlichen Stadtteilen Augsburgs.

Die Obstpresse des Obst- und Gartenbauvereins ist im September und Oktober jeden Samstag in Betrieb. Standort ist das Dorffreundehaus, Hauptstraße 30. Verarbeitet werden Äpfel, Birnen und Quitten, die Mindestmenge ist 50 Kilogramm. Anmeldung und Infos: Dienstag und Mittwoch ab 17 Uhr bei Familie Lechner, Tel. 0821/ 6508811, Infos unter www.gartenbauvereine-landkreis-augsburg.de/Ortsvereine-Verbaende/Augsburg-Bergheim/Obstpresse.

Der Frauenbund Göggingen unternimmt eine Halbtagesfahrt nach Kaufbeuren mit Besuch des Creszentiaklosters am Mittwoch, 18. September. Abfahrt ist um 12.30 Uhr bei St. Georg und Michael. Verbindliche Anmeldung bei Frau Hingerl, Tel. 0821/9073275. Nichtmitglieder sind willkommen.

Anfängerschwimmkurse bietet der Post SV an. Erwachsenenkurse starten am 19. September um 19.15 und 20 Uhr im Gögginger Bad und am 22. September um 17.15 Uhr im Plärrerbad. Kinder ab fünf Jahren, die das „Seepferdchen“ erwerben wollen, können die Kurse ab 20. September (bis 24. April) um 19.15 und 20 Uhr im Hallenbad Haun-stetten besuchen. Anmeldung per E-Mail an: info@postsv.de.

Zum Abschluss des Orgelsommers spielt Hildegard Bleier am Sonntag, 15. September, um 11.30 Uhr an der Orgel in Herz Jesu, Franz-Kobinger-Straße 2. (mus)