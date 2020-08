vor 52 Min.

Schwimmkurs für insgesamt 60 Kinder

Angebot in drei Freibädern kommt gut an

Der Landkreis Augsburg hat in Kooperation mit dem Kreisjugendring Augsburg-Land und der Wasserwacht des BRK Kreisverbands Augsburg-Land eine Ferien-Schwimmwoche angeboten. 60 Kinder ab acht Jahren lernten in der Singoldwelle Schwabmünchen, im Panoramabad Dinkelscherben sowie im SunSplash Freibad Meitingen das sichere Verhalten im und am Schwimmbecken. „Im Vordergrund standen dabei natürlich der Badespaß und die Verbesserung der Schwimmtechnik“, erklärt die Sportbeauftragte des Landkreises Barbara Wengenmeir. Man habe zwar wetterbedingt zu Beginn der Woche eher auf die Theorie setzen und in Dinkelscherben sogar einen Tag verschieben müssen, letztlich haben aber doch fast alle Kinder ihr nächsthöheres Schwimmabzeichen erreichen können. Lob gab es von Landrat Martin Sailer: „Die örtlichen Wasserwachten waren einfach spitze aufgestellt und haben den Kindern mit vielen kreativen Ideen, Engagement und Leidenschaft alle wichtigen Punkte zum sicheren Verhalten an und im Wasser beigebracht.“ (AZ)

