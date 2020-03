vor 2 Min.

Sechs Bewerber(innen) wollen Landrat werden und acht Parteien in den Kreistag

Bei den Kommunalwahlen 2020 geht es im Augsburger Land um einen Chefposten und 70 Mandate im Kreistag. Und es gibt eine deutliche Kampfansage.

Von Christoph Frey

Die eine hat Angst vor zunehmender Rücksichtslosigkeit in der Gesellschaft, die nächste vor Stechmücken. Ein anderer wiederum fürchtet sich vor schweren Krankheiten. Eines aber haben alle drei Menschen gemeinsam: Sie wollen Landrat im Landkreis Augsburg werden.

Insgesamt treten sechs Bewerber am 15. März an. Amtsinhaber Martin Sailer ( CSU ), seine Herausforderinnen Melanie Schappin ( FW ) und Silvia Daßler (Grüne) sowie Fabian Wamser ( SPD ), Frank Skipiol ( AfD ) und Maximilian Arnold ( Die Linke ). Zudem wollen acht Parteien in den 70-köpfigen Kreistag einziehen. Dort sind derzeit CSU , Freie Wähler , SPD , Grüne, FDP und ÖDP vertreten, nun wollen auch noch Linke und die AfD dazu stoßen. Mit Blick auf das Erstarken der AfD hatte Landrat Sailer schon vor einem Jahr die absolute Mehrheit für seine Partei, die CSU , als „kaum noch erreichbar“ bezeichnet.

Die Hakeleien sind inzwischen überwunden

Anderseits: So neu sind Parteien vom rechten Rand im Augsburger Kreistag nicht. Vor sechs Jahren war dort noch eine Republikanerin eingezogen, die wenig später zu den Freien Wähler überlief, was damals für etliche Turbulenzen sorgte. Diese Hakeleien sind inzwischen überwunden – zuletzt bemühten sich alle Parteien im Kreistag um einen pfleglichen Umgang miteinander.

Schließlich sitzen bis auf ÖDP und FDP , die zusammen eine Kleinstfraktion im Kreistag bilden, aller Fraktionen irgendwie im selben Boot. Auf Landkreisebene arbeiten CSU und SPD zusammen, auf Bezirksebene haben die Grünen Landrat Sailer mit zum Bezirkstagspräsidenten gemacht und in München regiert eine Koalition aus CSU und Freien Wählern. Auch das findet im Augsburger Kreistag seinen Niederschlag, in dem seit Kurzem in Carolina Trautner ( CSU ) eine Ministerin, vier weitere Landtagsabgeordnete, ein Bundestagsmitglied und ein Europaabgeordneter sitzen. Möglicherweise kommt nun noch ein Berufspolitiker dazu: Für die AfD will der Bundestagsabgeordnete Rainer Kraft einen Sitz im neuen Kreistag erringen.

Im Wahlkampf haben die Parteien bislang große Auseinandersetzungen vermieden. Am deutlichsten fiel noch die Kampfansage der Freien Wähler in Richtung von Landrat Sailer aus. Die bis jetzt politisch weitgehend unbekannte Juristin Melanie Schappin wolle den Amtsinhaber am 15. März in eine Stichwahl zwingen.

