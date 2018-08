vor 50 Min.

Sechs Tage Volksfest in Bobingen

Stadt investiert insgesamt 60000 Euro in das Stromnetz. Veranstalter setzen auf bewährtes Security-Konzept.

Von Anja Fischer

Mit dem „X-Flight“ geht es heuer auf dem Vergnügungspark beim Bobinger Volksfest hoch hinaus. Das berichtet Thomas Ludwig aus dem Bobinger Rathaus. „Das ist in diesem Jahr unser Hochfahrgeschäft“, sagt er. Dazu gibt es neben Schießbuden, Süßwarenständen, Losbuden, Autoscooter und vielem mehr wieder ein großes traditionelles Kettenkarussell.

Dieses Jahr wird sogar wieder einen Tag länger gefeiert

Damit alle diese Stände zusätzlich zum großen Festzelt der Festwirtsfamilie Lanzl mit ihren vielen Lichtern, Musik und Lautsprechern funktionieren, hat die Stadt Bobingen in diesem Jahr im Vorfeld viel investiert. „Um die Stromversorgung für den Festplatz auch in Zukunft sicherzustellen, haben wir heuer im Haushalt 60000 Euro eingestellt und damit eine neue Trafostation errichtet“, berichtet Thomas Ludwig. Bisher habe die Stromversorgung zwar ausgereicht, aber „gerade die Fahrgeschäfte brauchen immer mehr Strom. Deshalb haben wir rechtzeitig investiert, bevor es zu Schwierigkeiten kommt.“ Die Summe sei der Stadt der Ausbau des Festplatzes wert gewesen.

Damit steht dem vergnügten Feiern nichts mehr im Weg. Zumal auch heuer wieder auf das bewährte Sicherheitskonzept mit Security, Streetwork und Polizei gesetzt wird und so die berechtigte Hoffnung besteht, dass es wieder ein friedliches Volksfest wird. Dieses Jahr wird sogar wieder einen Tag länger gefeiert, denn das Fest wird um den Feiertags-Mittwoch Mariä Himmelfahrt verlängert. Somit sind es sechs Tage „Bobinger Wiesn“ mit einem vielseitigen und abwechslungsreichen Programm, auf die sich die Besucher freuen dürfen.

Wie der Verkehrsablauf sinnvoller gestaltet wird

Vielseitig und abwechslungsreich wird sich auch der Jahrmarkt am Sonntag präsentieren, allerdings kommt er in diesem Jahr ein wenig verkürzt daher, wie Thomas Ludwig sagt: „Am Venusberg biegt derzeit die Umleitungsstrecke für die Lindauer Straße in die Poststraße ein“, erklärt er. „Deshalb haben wir uns dazu entschieden, den Laurentiusmarkt vorher enden zu lassen, um die Umleitungsstrecke für dieses Wochenende nicht verlegen zu müssen.“ Das sei vom Verkehrsablauf sinnvoller. Trotzdem werde der Markt wieder mit einigen Attraktionen aufwarten und die Strecke bis dahin mit vielen verschiedenen Verkaufsständen bestückt sein. „Die Laurentiusmarkt-Besucher werden sicherlich sehr zufrieden sein“, so Ludwig. Und so lockt wieder ein buntes Gespann aus Marktbummel, Vergnügungspark und Zeltbesuch.

