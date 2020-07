vor 50 Min.

Sechsjähriger nach Badeunfall im Lech gestorben

Ein Sechs- und ein 60-Jähriger sind am Wochenende im Lech verunglückt. Nun gibt es in beiden Fällen traurige Gewissheit.

Nach einem Badeunfall ist ein Sechsjähriger im Krankenhaus gestorben. Auch im Falle eines 60-Jährigen, der am Freitag in den Lech stürzte, gibt es nun traurige Gewissheit.

Von Philipp Kinne

Nach einem Badeunfall am Lech ist ein Sechsjähriger am Montag im Augsburger Uniklinikum verstorben. Das teilt die Polizei am Mittwoch auf Nachfrage mit.

Badegast reanimierte den Sechsjährigen am Lech in Gersthofen

Der Bub geriet am Sonntagnachmittag beim Baden in den Lech. Er trieb laut Polizei etwa 600 Meter ab, bis ihn ein anderer Badegast aus dem strömenden Lech, nördlich der Gersthofer Lechbrücke, retten konnte.

Sofort begann der Retter damit, den Jungen wiederzubeleben. Unterstützt wurde er dabei von den herbeigeeilten Polizeibeamten bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes. Die Sanitäter brachten den Jungen in das Augsburger Uniklinikum. Dort erlag er seinen schweren Verletzungen.

Traurige Gewissheit: Leiche von 60-Jährigem im Lech gefunden

Auch im Falle des 60-Jährigen, der am Freitagabend in den Lech stürzte, gibt es nun traurige Gewissheit. Die Leiche des Mannes aus Augsburg wurde laut Polizei am Dienstagnachmittag an der Gersthofer Lechstaustufe gefunden.

Der Verunglückte sei am Ufer abgerutscht und in den Fluss gestürzt. Wie ein Sprecher der Polizei-Einsatzzentrale unserer Redaktion am Samstag auf Nachfrage mitteilte, sei der Mann am Freitagabend im Bereich der A8-Autobahnbrücke bäuchlings im Wasser treibend von Einsatzkräften gesichtet worden.

Leider war es den Rettern nicht möglich, den Verunglückten zu retten. Die starke Strömung riss den Mann mit, trübe Wassermassen erschwerten die Sicht.

