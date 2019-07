vor 42 Min.

Segen für Roller & Co

Fahrzeugsegnungen in Diedorf

Die Pfarrei Herz Mariä in Diedorf bietet im Juli zweimal eine Fahrzeugsegnung an: am 14. und 21. Juli.

Die Reisezeit steht vor der Tür. Eine gute Gelegenheit, um ein Fahrzeug unter den besonderen Schutz Gottes zu stellen. Die Diedorfer dürfen zu den zwei Terminen ihr Auto, Fahrrad, Roller, Motorrad oder eine Gehhilfe gerne mitbringen. Besonders die Kinder sind eingeladen am Sonntag, 14. Juli, mit Laufrad, Dreirad, Roller oder Fahrrad zum Gottesdienst zu kommen und sich zusammen mit ihren „Gefährten“ segnen zu lassen.

Teilnehmer sollen ihre Fahrzeuge auf dem Parkplatz rund um die Kirche und auf den Parkplätzen an der Lindenstraße abstellen. Kinderfahrzeuge haben am Pfarrheim und vor der Kita ihren Platz.

Jeweils nach dem Gottesdienst: Sonntag, 14. Juli, um 10 Uhr, Sonntag, 22. Juli, um 10 Uhr. Auch dieses Jahr gibt es gesegnete Christophorus-Aufkleber.

