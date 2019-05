vor 38 Min.

Segen für neues Auto der Feuerwehr

Das Fahrzeug in Welden ist feierlich eingeweiht worden

Das neue Einsatzleitfahrzeug der Feuerwehr Welden wurde im Beisein der Nachbarfeuerwehr Reutern, Vertretern der Feuerwehrinspektion, des Marktgemeinderates Welden und dem zweiten Bürgermeister Gerhard Groß an die Feuerwehr übergeben. Im Rahmen einer feierlichen ökumenischen Zeremonie wurde dann das neue Einsatzfahrzeug von den Ortsgeistlichen gesegnet.

Für die gute Zusammenarbeit bei der Planung und Beschaffung des Fahrzeuges dankte Kommandant Markus Poll. Der neue Einsatzleitwagen, in der Feuerwehrsprache ELW genannt, löst das in die Jahre gekommene Mehrzweckfahrzeug ab, da es über sehr viele Jahre seinen Dienst erwiesen hat. Bei der Auflösung des Katastrophenschutzes wurde damals das Fahrzeug von der Feuerwehr Welden übernommen und ist immer wieder von den Feuerwehrleuten umgebaut worden, um den Bedürfnissen und Anforderungen der Zeit zu entsprechen. Zusammen mit der Marktgemeinde Welden wurde entschieden, das Mehrzweckfahrzeug auszumustern und ein neues zu beschaffen. Zweiter Bürgermeister Gerhard Groß betonte in seiner Ansprache, dass diese Neubeschaffung wichtig war, um weiterhin eine sehr gut ausgestattete und funktionstüchtige Feuerwehr zu haben. Mit dem neuen Einsatzleitwagen steht der Feuerwehr Welden nun ein bestens ausgerüstetes, mobiles Büro für Einsätze und ausreichend Platz für Ausrüstungsgegenstände oder Spezialgerätschaften zur Verfügung. (AL)

Das Feuerwehrfahrzeug wird am Sonntag, 2. Juni, ab 14 Uhr im Rahmen eines Tags der offenen Tür den Bürgern vorgestellt.

