Segen in Diedorf: Unfallfrei im Auto und auf dem Fahrrad unterwegs

Plus Pfarrer Hans Fischer der Herz Mariä Kirchengemeinde in Diedorf hat etliche Fahrzeuge gesegnet. Weitere Termine in Diedorf und Westheim stehen an.

Mit Gottes Segen unterwegs: Pfarrer Hans Fischer der Herz Mariä Kirchengemeinde in Diedorf durfte sich über zahlreiche Teilnehmer seiner Fahrzeug-Segnung im Anschluss an den Gottesdienst freuen. Viele der Gottesdienstbesucher hatten nicht nur ihre motorisierten Fahrzeuge auf zwei und vier Rädern mitgebracht und auf den Parkplätzen rund um die Kirche für die Segnung abgestellt, gekommen waren vor allem auch viele Radfahrer, um sich den Segen für eine gute Fahrt einzuholen.

Besonders eingeladen, zum Gottesdienst zu kommen, waren auch Kinder mit ihren Laufrädern, Dreirädern, Rollern und Fahrrädern, um sich segnen zu lassen. Auch wenn Corona so manche Reisepläne in diesem Jahr durcheinandergewirbelt hat, werden sich Erholungssuchende doch in den nächsten Wochen wieder vermehrt auf den Weg machen und auf Reisen gehen. Verkehrsmittel benötigen wir aber nicht nur, um in den Urlaub zu fahren oder um unsere Freizeit zu gestalten. Sie sind vom Alltag der Menschen nicht mehr wegzudenken, sei es, um den Lebensunterhalt zu verdienen, Entfernungen schneller zu überwinden oder um rasche Hilfe bei Not und Gefahr zu bieten.

Teilnehmer der Fahrzeugsegnung bekommen Christopherus-Aufkleber

Mit der Fahrzeug-Segnung nach dem Sonntagsgottesdienst am Sonntag, 26. Juli, um 10 Uhr wird Pfarrer Fischer noch einmal Fahrzeuge aller Art und ihre Besitzer unter den Schutz Gottes stellen und segnen. Willkommen sind alle Verkehrsteilnehmer, egal ob mit Auto, Fahrrad, Roller, Motorrad bis hin zur Gehhilfe.

Auch in diesem Jahr erhalten alle Teilnehmer einen geweihten Christopherus-Aufkleber. Der Heilige Christopherus ist Schutzheiliger von Autofahrern und Reisenden. Der Gedenktag des Schutzpatrons wird am 24. Juli und damit genau zwischen den beiden Sonntagen gefeiert, an welchen die Fahrzeugweihen in Diedorf stattfinden.

Auch die katholische Pfarreiengemeinschaft Neusäß lädt am Sonntag, 26. Juli, im Anschluss an die um 9 Uhr beginnende Hl. Messe vor der Westheimer Kirche St. Nikolaus von Flüe zur Fahrzeugsegnung ein. Es soll um Gottes Segen gebetet werden für alle Fahrzeuge und ihre Fahrerinnen und Fahrer. Sie können kommen mit Gefährten aller Art: angefangen vom Bobbycar über Dreiräder, Roller, Skate-Boards, Fahrräder, Mofas, Mopeds, Motorräder, Automobile bis hin zu Traktoren. (jkw)

