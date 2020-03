21.03.2020

Seifenbausteine aus Gersthofen

Produkte von CABB sind besonders gefragt

Das Coronavirus hält die Welt in Atem. Neben minimalen sozialen Kontakten gilt ausgeprägte Hygiene als wichtigste Vorsichtsmaßnahme, um neue Ansteckungen zu vermeiden. Dazu leistet die hochreine Monochloressigsäure (MCA), die der Feinchemiehersteller CABB am Standort Gersthofen produziert, einen wichtigen Beitrag.

So ist MCA ein unverzichtbarer Bestandteil sogenannter Betaine, die unter anderem die Reinigungseigenschaften flüssiger Pflegemittel wie Handseifen oder Waschlotionen steuern. CABB ist ein strategischer Partner globaler Schlüsselproduzenten dieser chemischen Bausteine.

Zudem stellt CABB Natronbleichlauge her, die aufgrund ihrer desinfizierenden Eigenschaften ein wichtiger Wirkstoff in zahlreichen Reinigungs- und Pflegemitteln ist. So wirkt Natronbleichlauge bereits in geringen Dosierungen effektiv gegen Kolibakterien und Staphylokokken und wird deshalb zum Beispiel in Sanitärgels eingesetzt.

„Die Covid-19-Krise lässt sich nur lösen, wenn Menschen und Unternehmen auf der ganzen Welt zusammenarbeiten und an einem Strang ziehen“, sagt Carsten Wörner, Leiter des Geschäftsbereichs Acetyls bei CABB. „Wir leisten mit unseren kundenspezifischen Lieferketten einen Beitrag dazu, die Versorgung mit wichtigen Hygieneprodukten aufrechtzuerhalten.“ (AL)

