Seine letzte Bürgerversammlung in Welden

Peter Bergmeir berichtet ein letztes Mal über das Jahr in Welden. Der dienstälteste Bürgermeister des Landkreises macht Schluss.

Von Michaela Krämer

Es war seine 60. und letzte Bürgerversammlung in Welden. Bürgermeister Peter Bergmeir, der nach 30 Jahren an der Spitze der Marktgemeinde im kommenden Frühjahr aufhört, nutzte die Gelegenheit für ein paar persönliche Worte an die Bürger.

Die Arbeit im Rathaus habe ihm all die Jahre sehr viel Freude bereitet. Mit den Gemeinderäten an seiner Seite und den beiden stellvertretenden Bürgermeistern hatte er immer die nötigen Unterstützer für die Vorhaben. Dass er es in der Gemeinde nicht allen recht machen konnte, das habe er gelernt, so Bergmeir. „Aber in all den Jahren habe ich niemandem bewusst schaden wollen.“ Er forderte die Bürgerinnen und Bürger auf, am 15. März zur Wahl zu gehen.

Der Verkehr ist ein wichtiges Thema

Nimmt man Bergmeirs letzte Bürgerversammlung als Richtschnur, gibt es in der Weldener Kommunalpolitik wenig Zündstoff. Wer auf spannende Wortmeldungen hoffte, wurde enttäuscht. Nach wie vor ist der Verkehr ein wichtiges Thema. So wurde die Staatsstraße 2032 am 6. September im Teilstück Ehgatten wieder eröffnet. Bis Ende 2020 soll dann die Straße von Welden bis Adelsried durchgehend befahrbar sein. Auch der Fahrradweg müsste dann freigegeben werden. Ein Anliegen eines Besuchers war die Anbringung von Leitplanken zur Sicherheit der Verkehrsteilnehmer.

Insgesamt wurden in Welden und dem Ortsteil Reutern fünf Geschwindigkeitsanzeigetafeln aufgestellt. Eine Messung in der Weldener Straße hatte sogar einen Wert von 130 Stundenkilometern ergeben. „Die Anschaffung hat sich also durchaus gelohnt“, so Bergmeir mit Blick auf die Tafeln. Sie sollen Autofahrer veranlassen, den Fuß vom Gas zu nehmen. In der Burckhartstraße wurde kurz vor Schulbeginn eine Fußgängerampel errichtet, Parkplätze an der Uzstraße wurden hergerichtet.

Die marode Treppenanlage zur Theklakirche war sanierungsbedürftig. Nun sind die Fundamente fertiggestellt. Die neue Stahlkonstruktion mit Eichenstufen kann dann montiert werden. Diese Baumaßnahme wird mit 60 Prozent aus Mitteln der Städtebauförderung bezuschusst.

Die Kirche hat einen schönen Aufgang verdient

Einem Besucher war diese Maßnahme mit etwa 418.000 Euro zu teuer. Außerdem müsse man hier doch regelmäßig alle paar Jahre neuen Sand aufbringen. Das koste zusätzlich Geld. „Eine Besandung, die eine Lebensdauer von drei bis vier Jahren hat, kostet etwa 2000 Euro“, räumte Bergmeir ein. Er kann die Aufregung hier nicht nachvollziehen. „Der Aufgang zur Theklakirche hat 200 Jahre gut gehalten. Die Kirche, ein Aushängeschild für die Gemeinde, hat einen schönen Aufgang verdient.“ Dafür gab es Applaus.

Das Füreinanderhaus wurde sowohl innen wie außen saniert. „Mit Unterbringung von Füreinander, der Kleiderkammer, der Tafel sowie einem naturkundlichen Raum des Heimatvereins hat dieses Haus eine sehr gute Nutzung bekommen“, findet Bergmeir. Zum geplanten Naturfreibad seien noch Fragen offen, räumte Bergmeir ein.

Ein großes Fragezeichen stehe noch hinter der Finanzierung. „Vor 2022 wird es nicht realisierbar sein“, so seine Prognose. Weitere Pläne für die kommenden Jahre: Das Baugebiet West wird auf den Weg gebracht. Der Parkour-Park soll noch weiter ausgebaut werden.

Peter Bergmeir bemängelte die geringe Besucherzahl bei Veranstaltungen. Kritisch wurde das Schützenfest vom September bewertet. „Draußen waren die Biertische besetzt, aber im Zelt saß kaum jemand.“ Sein Appell richtete sich an Bürgerinnen und Bürger, die Vereine mehr zu unterstützen.

Info-Veranstaltung Am 14. Oktober findet ein Bürgerdialog im Gasthaus Hirsch statt. Dabei geht es um die Neugestaltung des Ortskerns. Neben der städtebaulichen Strukturierung des Straßenraums und vorhandener Platzflächen steht eine attraktive Gestaltung im Vordergrund dieser geplanten Veranstaltung.

