vor 48 Min.

Seinen 50. Geburtstag feiert Landrat Martin Sailer mit Maske

Plus Landrat Martin Sailer hat am Mittwoch einen runden Geburtstag. Über Höhepunkte seiner bisherigen Amtszeit und außerordentliche Wochen.

Von Christoph Frey

Wenn bayerische Landräte ihren 50. feierten, dann durfte die Party in den vergangenen Jahren gern ein bisschen größer sein – ebenso die Zahl der Gratulanten. Martin Sailer hat für den Mittwoch nicht derartiges geplant. „Das ist ein ganz normaler Arbeitstag“, sagt der Augsburger Landrat, der heute vor 50 Jahren in München geboren wurde. Nur im allerengsten Familienkreis will er mit Frau Nicola und den drei Kindern feiern. Geschuldet ist das der Corona-Krise mit ihren Kontaktbeschränkungen.

Weiterlesen mit dem Plus+ Paket Zugriff auf mehr als 500 neue Plus+Artikel pro Woche

Mehr wissen, mehr erfahren: Hintergründe, Analysen, Reportagen

Zugang zu lokalen Inhalten, die älter als 30 Tage sind

Artikel kommentieren und Newsletter verwalten

Jederzeit monatlich kündbar Jetzt für nur 0,99 € testen Warum wir auf Plus+ setzen und welche Vorteile Sie als Abonnent genießen. Schließen

Weiterlesen mit dem Plus+ Paket Zugriff auf mehr als 500 neue Plus+Artikel pro Woche

Mehr wissen, mehr erfahren: Hintergründe, Analysen, Reportagen

Zugang zu lokalen Inhalten, die älter als 30 Tage sind

Artikel kommentieren und Newsletter verwalten

Jederzeit monatlich kündbar Jetzt für nur 0,99 € testen Ich habe bereits das Plus+ Paket Warum wir auf Plus+ setzen und welche Vorteile Sie als Abonnent genießen. Schließen

Sie warf alle Pläne für ein größeres Fest im Freundeskreis über den Haufen und hat dem Landrat des drittgrößten Bayerischen Landkreises zuletzt „extreme Wochen“ beschert, wie er sagt. Bereits seit 2008 ist Martin Sailer Chef im Landratsamt, damals wurde er als junger Landtagsabgeordneter zum Nachfolger des nicht mehr angetretenen Karl Vogele gewählt. Mit den Jahren hat Sailer an politischem Gewicht und Einfluss gewonnen. In die CSU trat Martin Sailer schon als Jugendlicher ein Seinen Ausdruck findet das im Amt des schwäbischen Bezirkstagspräsidenten sowie der Funktion eines CSU-Vize. In die Partei trat er schon als Jugendlicher ein. Martin Sailer, der nach den Kreistagswahlen im Jahr 2002 über sich lesen musste, er habe die in ihn gesetzten Erwartungen nicht erfüllt, ist knapp 20 Jahre später im Spitzenfeld der bayerischen Politik angekommen und erzielt bei Wahlen längst bessere Ergebnisse als seine Partei. Er sagt: „Ich fühle mich in meinen Rollen wohl.“ Rückblickend betrachtet, übernahm Sailer zu einem beinahe idealen Zeitpunkt den Chefposten im Landratsamt. Deutschland kam halbwegs ungeschoren durch die Finanzkrise und nahm seitdem einen robusten wirtschaftlichen Aufschwung, von dem nicht zuletzt viele Unternehmen im Augsburger Land profitieren. Die brummende Konjunktur war die Grundlage, die dem CSU-Politiker und seinem Kreistag ein ehrgeiziges Bauprogramm im Bildungsbereich ermöglichte. Zwei neue Schulen gebaut, die anderen saniert und erweitert: Rund 130 Millionen Euro wurden zwischen Schwabmünchen und Meitingen in die landkreiseigenen Schulen gesteckt, in Gersthofen und Neusäß stehen die nächsten Großprojekte an. Zahl der Jobs im Landkreis Augsburg steigt In Sailers Amtszeit stieg die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Jobs im Landkreis um rund 10.000, es gab spektakuläre Firmenansiedlungen wie Amazon und die BMW-Logistik auf dem Lechfeld. Im Grunde herrschte im Landkreis Vollbeschäftigung – bis Corona kam. Welche Folgen das Coronavirus für die heimische Wirtschaft und die Arbeitsplätze hat, ist derzeit noch nicht abzusehen – aktuell geht es erst einmal um andere Dinge. Stand Dienstag hatte der Landkreis Augsburg 342 bestätigte Fälle des Coronavirus zu verzeichnen. Davon wieder genesen waren 223 Menschen. 206 Personen befinden sich derzeit in Quarantäne, 1780 Personen wurden bereits wieder aus der Quarantäne entlassen, sieben sind verstorben. Mit einer Geburtstagsfeier für Martin Sailer wird es in diesem Jahr also eher nichts mehr werden, ganz wird er den Gratulanten aber nicht aus dem Weg gehen können. Kommenden Freitag tagt der Kreistag und zu Beginn der Sitzungen wird traditionsgemäß den Geburtstagskindern aus dem Gremium gratuliert. Das dürfte ein ungewohntes Bild ergeben: Im Landratsamt herrscht nämlich inzwischen Maskenpflicht.

Über alle aktuellen Entwicklungen informieren wir Sie in unserem Liveblog. Lesen Sie auch: Diese Wertstoffhöfe im Kreis Augsburg sind wieder geöffnet

So halten Vereine in Zeiten von Corona ihre Mitglieder bei Laune

Corona-Masken: Landratsamt sucht freiwillige Näher

Corona-Pandemie: Pfleger stehen unter psychischer Belastung Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen