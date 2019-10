09.10.2019

Seit 100 Jahren ein Verein

Krieger- und Soldaten in Ettelried feiern ihr Bestehen und gedenken den Opfern

Zum Gedenken an die Opfer der beiden Weltkriege feierte der Soldaten- und Kriegerverein Ettelried sein 100-jähriges Bestehen. Der Festtag begann mit einem Gedenkgottesdienst an dem der Patenverein und Reservistenkameradschaft aus Dinkelscherben, sowie der Schützenverein und die freiwillige Feuerwehr aus Ettelried teilnahmen. Erschienen sind auch viele der Festdamen der Fahnenweihe von vor 42 Jahren.

Nach dem Gottesdienst wurden die neuen Fahnenbänder gesegnet. Die Ehrengäste, Bürgermeister Edgar Kalb, BKV Kreisvorsitzender Peter Motzet, betonten in ihrer Rede die Notwendigkeit der Krieger und Soldatenvereine, die nicht nur das Andenken an die Opfer bewahren sollen, sondern sich auch jetzt und in Zukunft für Frieden stark machen müssen. Anschließend wurde ein Kranz zum Gedenken an die 38 gefallenen und vermissten Männer des Ersten und Zweiten Weltkriegs aus Ettelried mit einem militärischen Akt der Reservistenkameradschaft Dinkelscherben niedergelegt. Während des Gottesdienstes, am Kriegerdenkmal und anschließend beim Mittagessen im Schützenheim begleitete die Bläsergruppe Dinkelscherben mit ihrem musikalischen Können die Festlichkeit. Mit Urkunden und Auszeichnungen wurden Mitgliedern geehrt. Eine hohe Auszeichnung, das Verdienstkreuz in Silber erhielt der Ehrenvorsitzende Albert Sturm für 49 Jahre Mitgliedschaft, davon 28 Jahre als erster Vorsitzender. (AL)

