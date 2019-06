vor 5 Min.

Seit 100 Jahren wird gesungen

Die Chorgemeinschaft Gersthofen feiert Geburtstag mit einem großen Konzert. Die Leiterin Gabriele Janischka hat viele Erinnerungen.

Von siegfried P. Rupprecht

Chorsingen sei etwas Faszinierendes, Beeindruckendes. „Man erlebt aktives Miteinander und musikalische Herausforderungen“, verdeutlicht die Vorsitzende der Chorgemeinschaft Gersthofen, Gabriele Janischka. Wenn da nur nicht die Stagnation der Sängerzahl in den letzten Jahren wäre. Doch davon wolle sie sich nicht irritieren lassen. Schon gar nicht zur bevorstehenden 100-Jahr-Feier des Chors.

Noch stehe der Verein für Vielfalt und sei aus dem kulturellen Leben Gersthofens nicht wegzudenken, ergänzt Janischka. Und das solle auch weiterhin so bleiben.

Auf die Frage, warum sie singe, braucht Gabriele Janischka nicht lange zu überlegen. „Dafür gibt es eine ganze Reihe von Gründen“, meint sie. Und sie zählt auf: Singen mache glücklich, reduziere Stress, erhöhe die Konzentrationsfähigkeit, beschwinge Körper und Seele. Darüber hinaus stärke der Gesang das Gemeinschaftsgefühl. Schon als Kind habe sie gern geträllert, anfangs in der Schule Volkslieder, dann Schlager.

Dass das Singen im Chor nicht mehr den einstigen Stellenwert habe, führt sie auf den Zeitgeist zurück. „Heute wollen die Menschen nicht mehr so viel Verantwortung übernehmen“, so Janischka. Hinzu käme das Problem der Vereinbarkeit beruflicher und ehrenamtlicher Aktivitäten. Bei der Chorgemeinschaft mangele es derzeit in erster Linie an Männerstimmen: Zwei Dutzend Sopran- und Altstimmen stehen lediglich fünf Männer gegenüber. Das sei kurios, meint Janischka, da das Ensemble seine Wurzeln einst im „starken Geschlecht“ hatte.

Ein Blick in die Chronik belegt: Der Chor wurde im März 1919 als „Männergesangverein Gersthofen“ im Gasthaus Stern aus der Taufe gehoben. Gabriele Janischka ist sich sicher, dass der Grund der Vereinsgründung die Freude am Gesang gewesen sei, aber auch, um die damaligen schlechten Zeiten zu meistern.

Schon bald schloss sich der singenden Männerriege der Damengesangverein an. Die Folge: Die Interpreten traten nun unter dem Namen „Gesangverein Gersthofen“ an die Öffentlichkeit. Der Zweite Weltkrieg brachte auch dem Chor Not und Leid. 1948 erfolgte mit dem Singspiel „Glück am Rhein“ ein Neuanfang. Mit erfolgreichen Auftritten machte sich das Ensemble fortan einen guten Namen. 1951 wurde zum ersten Mal die Waldmesse am Peterhof mit dem Blasorchester aufgeführt. Sie sei bis heute ein fester Bestandteil im Jahresprogramm, freut sich Janischka.

Eng sei die Chorgemeinschaft mit der Stadterhebung Gersthofens vor 50 Jahren verbunden, ergänzt sie. „Damals wurde die ,Gersthofer Hymne‘ von uns zum Besten gegeben.“ Kurz darauf, im Mai 1970, sei mit der Hymne und dem Lied „Füllt mit Schalle“ die Verbrüderung der Stadt mit Nogent-sur-Oise in Frankreich gefeiert worden.

Wenige Monate später erfolgte eine erneute Umbenennung. Auf Vorschlag des Vorsitzenden und Bürgermeisters Karl J. Weiß und des Chorleiters Wolfgang Mellenheim wurde aus dem bisherigen Gesangverein die „Chorgemeinschaft Gersthofen“. 1971 fungierte das Ensemble bei einem Fernsehauftritt im Bayerischen Rundfunk als musikalischer Botschafter über die regionalen Grenzen hinaus.

Was ist das Besondere an der Chorgemeinschaft? „Wir haben uns schon immer Herausforderungen gestellt“, sagt die Vorsitzende. Als Beispiele nennt sie die Oratorien „Die Jahreszeiten“ und „Der Messias“, Mozarts „Requiem“ sowie die Mitwirkung beim „Bayerischen Jedermann“ auf dem Rathausplatz.

Besonders in Erinnerung geblieben ist ihr auch Joseph Haydns „Paukenmesse“ im Jahr 2009. Da fungierte Gabriele Janischka bereits seit vier Jahren als Vorsitzende und Thomas Bertossi seit zwei Jahren als Chorleiter. An dieser Führungsspitze hat sich bis dato nichts geändert. Als Highlight bezeichnet Janischka die Verleihung der Zelter-Plakette an die Chorgemeinschaft im letzten Jahr im Landshuter Rathaus. Damit wurde das Ensemble für seine wertvolle Kulturpflege geehrt.

Heute stehe beim Chor vor allem ein bunt gemischtes Repertoire im Mittelpunkt. „Nach wie vor gilt es, traditionelles Liedgut zu erhalten“, sagt Janischka. Auch dem Zeitgeist habe man sich angepasst. „Gerne probieren wir Neues aus der Pop- und Schlagerwelt aus.“ Seitdem der Chor dreistimmig singt, beläuft sich das Repertoire auf rund 100 Lieder quer durch die Musikliteratur.

Gabriele Janischka ist seit rund einem Vierteljahrhundert Mitglied der Chorgemeinschaft. Da sammelt sich zwangsläufig die eine und andere Anekdote an. In Erinnerung geblieben ist dabei ein dem Walzerkönig Johann Strauß gewidmetes Konzert im Jahr 2002: „Da trugen wir Federboas. Die kratzten fürchterlich. Wir waren glücklich, als wir sie ablegen konnten.“

Die 100-Jahr-Feier gestaltet die Chorgemeinschaft Gersthofen am Sonntag, 30. Juni, um 19.30 Uhr in der Stadthalle mit einem Festabend. Mit dabei sind auch Choro D’Arte St. Anton Augsburg und der gemeinsame Kirchenchor der örtlichen Pfarreiengemeinschaft.

