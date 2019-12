Seit 20 Jahren Nikolaus: Welche Geschenke sind heute im Säckchen?

Plus Seit 20 Jahren ist Ernst Saule aus Welden in der Weihnachtszeit mit Rauschebart und rotem Mantel unterwegs. Was wünscht er sich eigentlich selbst?

„Seid ihr auch alle schön brav gewesen?“ fragt der Nikolaus. Und alle nicken. Manche ein bisschen vorsichtig. Sie sind sich nicht sicher, was der Mann im roten Mantel und mit Rauschebart schon alles weiß. Wenn Ernst Saule aus Welden am 1. Dezember seine Jeans und sein Hemd gegen das rote Gewand tauscht, dann beginnt für ihn eine stressige Zeit. „Aber auch eine sehr schöne“, sagt er.

Denn die Eltern, die den Nikolaus bestellen, bereiten den Besuch oft sehr angenehm für ihn vor. Auf dem festlichen gedeckten Tisch liegen Lebkuchen und Kekse, die Kerzen sind angezündet. Wenn der Nikolaus kommt, komme es nicht auf das Geschenk an, sondern vielmehr auf das Beisammensein in einer feierlichen Adventsstimmung, meint Saule. Einige der Kinder seien festlich gekleidet. Das Brauchtum werde in den Familien meist noch richtig zelebriert, sagt er. „Es ist eine freudige Erwartung.“

Als erstes betritt der Engel mit dem goldenen Buch den Raum. Dann kommt der Nikolaus und hinter ihm der Knecht Ruprecht. Vor ihm haben die Kleinen schon ein Ehrfurcht, schaut er doch ein bisschen wilder aus. Und so erklärt der Nikolaus, dass Knecht Ruprecht eine wichtige Rolle bei ihm spielt. Er ist sein treuer Begleiter und Helfer.

Nikolaus von Myra wurde in der Türkei geboren

Der Nikolaus von Myra wurde um die Jahre 280/286 in Patara in der Türkei geboren. Nikolaus wurde mit 19 Jahren von seinem Onkel, dem Bischof Nikolaus von Mayra zum Priester geweiht. Als seine Eltern an der Pest starben, verteilte Nikolaus das Geld an die Armen. Nach einer Pilgerreise ins Heilige Land wurde er zum Bischof von Myra gewählt, erzählt Ernst Saule aus der Geschichte.

Waren früher Nüsse, Äpfel, Orangen und Süßes ein ideales Geschenk an diesem Tag, so sind heute im Säckchen hochwertige Spielsachen, ja sogar Handys. Angst müssten die Kinder vor ihm nicht haben, sagt Saule. Früher wurde den Kindern oftmals damit gedroht: „Warte nur, bis der Nikolaus kommt“, hieß es da. „Aber das hat sich Gott sei Dank geändert. Heute sind die Kinder viel aufgeschlossener. Ich war schon immer der sanfte Nikolaus, der mit den Kindern spricht, der lächelt und lobt.“, sagt Saule. Der Nikolaus sei da, um den Menschen Freude zu bringen.

Die Ausrüstung für den Einsatz als Nikolaus. Bild: Marcus Merk

Nikolaus, wie warst Du als Kind?

Singen die Kleinen heute noch, wenn er kommt? „Natürlich“, sagt Saule. „Ich freue mich sehr darüber.“ Andere wiederum tragen ihm ein Gedicht vor, das sie im Kindergarten gelernt haben. Und dann gibt es auch Kinder, die sehr viele Fragen an den Nikolaus haben. Wie warst du als Kind? Triffst du meine Oma im Himmel?

Es sind die christlichen Werte, die bei der Arbeit als Nikolaus zählen, sagt Ernst Saule. So nimmt er Anteil an familiären Schicksalen wie Trennungen, Verluste und Krankheit. Er teilt die Sorgen und Ängste und geht auf Wünsche der Eltern ein. Er nimmt den Kindern ein Versprechen ab, was sie im nächsten Jahr besser machen wollen. Im Jahr darauf wird er das Kind daran erinnern.

Ein prall gefüllter Terminkalender

Seit 20 Jahren ist Ernst Saule ununterbrochen für die Kolpingfamilie Welden als Nikolaus unterwegs. Unterstützt wird er dabei von seiner Frau Ingrid, die unter anderem für ihn die Termine koordiniert und sich um seine Ausstattung kümmert. Neben Familien besucht Ernst Saule auch den Kindergarten, die Kindergrippen, die Sozialstation, das Kloster, das Seniorenheim und ist auf dem Weihnachtsmarkt präsent. Ein prall gefüllter Terminkalender also für ihn und sein Team, das aus insgesamt fünf Nikolausen besteht. Seit Anfang der 50er Jahre gibt es bereits den Nikolaus-Dienst der Kolpingfamilie.

Ob er selbst noch Wünsche an den Nikolaus hätte? „Schnee“, sagt der freundliche und fröhliche Ernst Saule. Der werden nämlich immer seltener. „Früher war die Weihnachtszeit mit Schnee schöner.“