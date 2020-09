07:00 Uhr

Seit 20 Jahren pflegt Neusäß seine Freundschaft mit Cusset

Plus Die Neusässer pflegen seit 20 Jahren eine Freundschaft mit der französischen Stadt Cusset. Warum eine runde Kugel dabei eine Rolle spielt.

Von Petra Krauss-Stelzer

Seit 20 Jahren pflegt Neusäß eine Städtepartnerschaft mit dem französischen Cusset. Das für heuer geplante Jubiläumsfest konnte Corona-bedingt nicht stattfinden, doch: „ Corona kann die lang gewachsene Freundschaft mit Cusset nicht erschüttern“, betonen Petra Zillner, erste Vorsitzende des 1999 gegründeten Partnerschaftsvereins Neusäß-Cusset, und ihr Stellvertreter Anton Geiser. Dem heute 100 Mitglieder starken Verein gehören auch die Musikschule Neusäß und die örtliche Frauen-Union an.

Die Partnerschaft mit Cusset geht eigentlich auf einen in Ottmarshausen lebenden Franzosen zurück. Er unterbreitete 1997 dem damaligen Bürgermeister Dr. Manfred Nozar die Idee, eine Partnerschaft mit einer französischen Gemeinde einzugehen. Der Gedanke stieß im Stadtrat eher auf Skepsis, erinnert sich Erika Böhler, früher dritte Bürgermeisterin, engagierte Initiatorin der Städtefreundschaft zu Cusset und erste Leiterin des Partnerschaftsvereins, im Nachhinein. Schließlich hatte Neusäß schon zwei Partnerstädte.

Neusässer Partnerstadt Cusset hat 15.000 Einwohner

Aber eine Delegation machte sich dann vor Ort ein Bild von der 15000 Einwohner zählenden Stadt Cusset, die in der französischen Auvergne nahe Vichy liegt. Wie Neusäß, ist auch Cusset mit 6300 Schülern eine Schulstadt. Das schaffte Verbindungen.

In Cusset wurden die Neusässer damals gut vorbereitet empfangen, und wenig später trieb in Neusäß ein Arbeitskreis unter Leitung von Erika Böhler die Städtepartnerschaft voran. Örtliche Einrichtungen wie Schulen, Sportvereine, Kulturkreis, Musikschule und natürlich das Neusässer Kulturamt wurden mit ins Boot geholt, erste Aktivitäten wie eine Ausstellung von Künstlern aus Cusset in Neusäß initiiert. So konnten dann am 2. Juni 2000 zunächst in Cusset und am 8. Juli 2000 in Neusäß bei einer fulminanten Feier in der Stadthalle die Partnerschaften offiziell besiegelt werden. Damals wurde als äußeres Zeichen eine Kastanie im Ägidiuspark gepflanzt.

Ein Stand mit Essen und Trinken aus Frankreich auf dem Weihnachtsmarkt gehört dazu. Bild: Lode

„Dank des ehrenamtlichen Engagements vieler Mitglieder des Comitées de la Jumelage“ in Cusset und des Partnerschaftsvereins Neusäß-Cusset konnten viele Ideen der Begegnung verwirklicht werden“, resümiert Erika Böhler. Bei den regelmäßigen Besuchen der Neusässer in Cusset und umgekehrt sind tiefe Freundschaften entstanden, so die Bilanz.

Einer der jährlichen Höhepunkte dieser Freundschaft ist der Besuch einer Delegation aus Cusset zum Neusässer Weihnachtsmarkt, freut sich Bürgermeister Richard Greiner über die Aktivitäten. Dort verkaufen die Franzosen Spezialitäten aus der Auvergne.

Cusset und Neusäß mit Schüleraustausch

Jährlich kommt eine Schulklasse aus Cusset zum Schüleraustausch ins Justus-von-Liebig-Gymnasium und stattet dabei auch dem Bürgermeister einen Besuch ab. Richard Greiner: „Das ist für mich immer eine willkommene Gelegenheit, mit jungen Menschen über Gemeinsamkeiten und auch Unterschiede im politischen System von Frankreich und Deutschland zu diskutieren und den Wert des geeinten Europas herauszuarbeiten.“ Regelmäßig findet auch ein Schüleraustausch mit der FOS statt. Zudem organisieren die Partnerschaftsvereine Jugendaustausch auf privater Ebene.

Musiker aus Cusset und Neusäß musizieren zusammen in Konzerten, die Fotofreunde Neusäß und Cusset zeigen ihre Werke auf gemeinsamen Ausstellungen ebenso wie die Hobbykünstler. Auch die Stadtverwaltungen von Neusäß und Cusset tauschen sich aus.

Der Partnerschaftsverein bietet im Neusässer Stadtpark regelmäßig Boule-Spielen an. Bild: Lode

Natürlich gibt es auch auf sportlicher Ebene bewegungsreiche Begegnungen unter anderem bei gemeinsamen Trainingslagern. Dafür sorgen die Fußballer der JFG Lohwald und die Turner des TSV Steppach.

Sichtbar wird die Freundschaft mit den Franzosen auch von außen: Mit der Eröffnung der Boule-Bahn 2004 im Schmutterpark hielt französische Lebensart in Neusäß Einzug. Regelmäßig gibt es ein Boule-Turnier mit allen vier Partnerstädten. Und natürlich knüpfen die Mitglieder des Partnerschaftsvereins und andere frankophile Neusässer jährlich an französische Traditionen an wie das populäre „Königskuchenessen“ an Dreikönig.

Ob die Franzosen heuer wieder zum Neusässer Weihnachtsmarkt kommen können, ist wegen der Corona-Epidemie fraglich, doch Petra Zillner hofft darauf. Bei aller Freundschaft blieben aber auch Enttäuschungen nicht aus, zieht Erika Böhler eine Bilanz der Partnerschaft.

Doch dennoch könne „von einer Erfolgsgeschichte der deutsch-französischen Freundschaft gesprochen werden: Vive l´amitié!“

