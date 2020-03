28.03.2020

Seit 70 Jahren dem VdK treu geblieben

Ortsverband Gersthofen ehrt zahlreiche langjährige Mitglieder

Eine stolze Zahl von Ehrungen gab’s bei der Jahreshauptversammlung des VdK-Ortsverbandes Gersthofen. Das treueste Mitglied ist Oskar Sperlich. Er gehört bereits seit 70 Jahren dem Sozialverband an.

Zur Zeit habe der Gersthofer Ortsverband 701 Mitglieder, wie Vorsitzender Christian Miller berichtete. In seinem Bericht blickte er zudem auf zahlreiche Veranstaltungen des Vereins zurück, wie die monatliche Kaffeerunde in der Pizzeria La Commedia, Nachmuttertagsfeier, Sommerfest im Wirtshaus am Sportplatz, Herbstausflug nach Lindau, Weihnachtsfeier und den gemeinsamen Faschingsball mit den Kolpingsenioren und dem Freiwilligenzentrum ZEBI.

Marion Maisa (Projektleitung Johanniter) berichtete über das Bauprojekt Am Römertor. Die Johanniter bieten dort 92 Seniorenwohnungen an, die im September 2021 fertiggestellt werden. Die Ein- bis Dreizimmerwohnungen haben eine Wohnfläche von 35 bis 105 Quadratmeter, wobei die 35-Quadratmeter-Wohnungen circa 600 Euro warm kosten werden. Die Größe der Wohnungen ist variabel und kann bei Bedarf verkleinert oder vergrößert werden.

Bürgermeister Michael Wörle berichtete in seinem Grußwort über das soziale Engagement der Stadt Gersthofen. So werden im Kollerhof Räume für das ZEBI und dem Seniorenbeirat angemietet. Auch konnte Wörle zufolge das Angebot an Kindergarten- und Krippenplätzen der gestiegenen Nachfrage angepasst werden. Jedes Schulkind erhält ein warmes Mittagessen, und für Kinder gibt es kostenlose Schwimmkurse. (AL)

Themen folgen