18:00 Uhr

Seit Wochen keine Keime: Dennoch bleibt Abkochgebot für Gersthofer Trinkwasser

Noch immer muss das Trinkwasser in Gersthofen abgekocht werden - dabei finden sich keine coliformen Keime mehr in den Proben.

Seit Wochen wurden in Gersthofen laut Bürgermeister Wörle keine Keime mehr in Proben gebunden. Dennoch hält das Landratsamt an der Anordnung fest.

Von Gerlad Lindner

Seit 21. August muss das Leitungswasser in Gersthofen vor dem Verzehr abgekocht werden – wegen koliformer Keime, die bei Routineuntersuchungen entdeckt worden waren. Dieses Abkochgebot gilt nach wie vor, obwohl bei den Proben seit Längerem keine Werte mehr gefunden wurden.

„In den letzten Wochen haben wir keinen Befund gehabt im ganzen Stadtgebiet“, erklärt Bürgermeister Michael Wörle auf Anfrage. Wie berichtet, werden täglich an 48 Stellen im gesamten Stadtgebiet Wasserproben genommen und im Labor untersucht. Warum muss dann immer noch abgekocht werden? „Wir haben momentan keine Befunde, aber wir kennen noch immer nicht die Ursache, warum es Befunde gab“, weicht Wörle aus und sieht die Verantwortung beim Landratsamt: „Jetzt liegt es am Gesundheitsamt, wir dringen darauf, dass wir dort endlich eine klare Entscheidung bekommen.“ Dort muss festgelegt werden, ob das Wasser wieder unbehandelt genossen werden kann oder ob sogar gechlort werden müsse.

„Wir könnten jederzeit mit der Chlorung beginnen, wenn das Gesundheitsamt uns anweist; wir haben unsere Hausaufgaben gemacht“, betont Wörle. Die roten Zettel, welche das Ende des Abkochgebots melden und an die Haushalte verteilt werden sollen, sind offenbar bereits gedruckt.

Warten auf eine Risikoanalyse zum Gersthofer Wasser

Derzeit werde noch eine Risikoanalyse erwartet, die im Sommer in Auftrag gegeben wurde und von den Stadtwerken Augsburg und dem Fachbüro PFK erstellt wird. Weiter verweist der Bürgermeister auf eine Studie, die festlegt, wie und in welchen Etappen das Trinkwasserleitungsnetz der Stadt erneuert werden soll. „Diese ist noch nicht ganz fertig, wir arbeiten zudem die aktuellen Erkenntnisse aus den Untersuchungen mit ein.“

Weiter weist Michael Wörle Gerüchte zurück, die am Wochenende in den sozialen Netzwerken und in Gersthofen kursierten. Demzufolge hatte eine Angestellte einer örtlichen Bäckerei gesagt, weil in Teilen der Stadt das Wasser gechlort werden, verzichte man in ihrem Betrieb auf das Abkochen. Wörle macht deutlich. „Es wird und wurde bisher nirgendwo im Netz dem Trinkwasser Chlor zugesetzt.“

Üblicherweise hat das Gesundheitsamt in den vorangegangenen Fällen, bei denen im Landkreis Wasser Keime aufwies, bereits nach rund 30 Tagen eine Chlorung angeordnet, beispielsweise in Dinkelscherben und in Diedorf. In beiden Gemeinden wird bereits seit mehr als einem Jahr diese Chemikalie zugesetzt.

Abseits der derzeitigen Wasserproblematik muss die Stadt wie jeder „Unternehmer und sonstige Inhaber einer Wasserversorgungsanlage“ mindestens einmal im Jahr die im Wasser gemessenen Stoffe aufgeschlüsselt veröffentlichen. So sieht es Paragraf 21 der Trinkwasserverordnung vor.

In welcher Form dies publik gemacht wird, ist allerdings nach Angaben des Landratsamts Augsburg nicht vorgeschrieben. „Wir hängen die Messergebnisse einmal im Jahr beim Trinkwasserspender im Rathaus aus“, erklärt Wörle. Dieser Aushang entspreche aber ohnehin nicht der aktuellen Situation: „Wir nehmen täglich an 48 Stellen proben. Deren Ergebnisse kann man gar nicht laufend aktuell veröffentlichen.“

Der Grad der Keimbelastung unterliegt Schwankungen

Das Landratsamt begrün„Der Grad der Keimbelastung unterliegt Schwankungendet sein Festhalten an der Abkochverordnung: „Der Grad der Keimbelastung unterliegt Schwankungen und ist von verschiedenen Faktoren wie der Abnahmemenge oder dem Leitungsdruck abhängig.“ Ein zeitweiliger Rückgang der Belastung bis unterhalb der gesetzlichen Grenzwerte sei daher kein unmittelbarer Grund, das Abkochgebot aufzuheben. „Es muss noch immer davon ausgegangen werden, dass innerhalb des Netzes ein Restrisiko für neue Verunreinigungen – beispielsweise in Form von Einspülung – besteht.

Voraussetzung für eine Aufhebung der Abkochverordnung sei die Beseitigung der Risikofaktoren, die zur Verunreinigung des Trinkwassers geführt haben so die Behörde weiter. „Da die Ursachensuche in Gersthofen bislang ohne Ergebnis verlief, ist nicht zweifelsfrei auszuschließen, dass keine Restrisiken bestehen.“

