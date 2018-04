10.04.2018

Seit vielen Jahren aktiv bei der Feuerwehr

Ehrungen langjähriger Aktiver standen bei der Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Tronetshofen-Willmatshofen auf der Tagesordnung. Der für die Stauden zuständige Kreisbrandinspektor (KBI) Günter Litzel überreichte – assistiert von Fischachs Bürgermeister Peter Ziegelmeier und Kommandant Christoph Fischer – die Auszeichnungen. Mit dem Bayerischen Feuerwehr-Ehrenzeichen in Gold für 40-jährigen aktiven Dienst wurden der scheidende Vorsitzende Michael Ehrlein und Karl Wanner dekoriert. Seit 25 Jahren leisten Josef Burkhard und Jürgen Wassermann in der Ortsteilfeuerwehr Dienst. Sie erhielten das Feuerwehr-Ehrenzeichen in Silber. Seitens des Feuerwehrvereins wurde Hartwig Prieler für 40-jährige Mitgliedschaft geehrt. Bereits seit 50 Jahren ist Hermann Mang Mitglied bei der Feuerwehr. Er wurde zum Ehrenmitglied ernannt. (wkl)