Sekundenschlaf: 21-Jähriger knallt mit Auto gegen Brückengeländer

Wohl aufgrund von Sekundenschlaf ist ein 21-Jähriger in Diedorf mit seinem Auto von der Straße abgekommen.

Zu müde war am Sonntag um 2 Uhr ein 21-jähriger Autofahrer in Diedorf. Der Mann war laut Polizei in der Hauptstraße unterwegs und kam vermutlich aufgrund Sekundenschlafs nach links von der Straße ab.

Unfall in Diedorf: 21-Jähriger wird verletzt

Der Wagen prallte gegen ein Brückengeländer, das deformiert wurde. Beim Aufprall wurde der Fahrer leicht verletzt. Am Auto entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 7000 Euro. Den Fahrer erwartet nun eine Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs infolge körperlicher Mängel. (kar)

