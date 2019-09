vor 20 Min.

Sekundenschlaf: Autogespann gerät in den Gegenverkehr

Jeder dritte Autofahrer ist schon mal übermüdet Auto gefahren, so der Deutsche Verkehrssicherheitsrat (DVR). Viele sind dabei in einen lebensgefährlichen Sekundenschlaf gefallen.

Ein 21-Jähriger gerät bei Gessertshausen plötzlich in den Gegenverkehr. Dort kommt ihm gerade eine 74-jährige Autofahrerin entgegen.

Mit seinem Auto samt Anhänger ist ein 21-Jähriger am Freitagnachmittag auf der B300 in den Gegenverkehr geraten. Der Mann war gegen 14.15 Uhr von Gessertshausen in Richtung Ustersbach unterwegs. Laut Polizei zog er plötzlich aufgrund eines kurzzeitigen Sekundenschlafs nach links über die Mittellinie. Im gleichen Moment kam ihm eine 74-jährige Autofahrerin entgegen.

Die Seniorin reagierte geistesgegenwärtig und zog ihrerseits nach links aus, um einen Frontalcrash zu vermeiden. Während des Ausweichmanövers streiften sich jedoch beide Fahrzeuge. Der 21-Jährige kam von der Straße ab, überfuhr mehrere Büsche und einen Leitpfosten und prallte schließlich gegen einen Baum. Die 74-Jährige drehte sich mit ihrem Auto und blieb quer auf der Fahrbahn stehen.

Schaden beträgt mehr als 35.000 Euro

Am Fahrzeuggespann des Verursachers entstand ein Sachschaden von rund 30.000 Euro. Der Schaden am Auto der Frau beträgt etwa 5000 Euro. Hinzu kommt der Schaden am Leitpfosten, den Büschen und dem Baum mit rund 300 Euro. Gegen den Verursacher wurde ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet. Auf die Sicherstellung seines Führerscheines wurde zunächst nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Augsburg verzichtet. Beide Fahrer blieben unverletzt. (thia)

