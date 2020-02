vor 18 Min.

Sekundenschlaf: Mann schläft am Steuer ein und baut einen Unfall

Weil er am Steuer eingeschlafen ist, baut ein 35-Jähriger bei Ried einen Unfall. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren.

Sekundenschlaf war wohl die Ursache dafür, dass er ein 35-Jähriger am Sonntagmorgen gegen 4.30 Uhr in der Hattenbergstraße in Ried mit seinem Pkw nach links von der Fahrbahn abkam und gegen einen Gartenzaun und anschließend gegen eine Straßenlaterne fuhr. An dem Auto entstand laut Polizei ein Sachschaden in Höhe von 20 000 Euro, bei dem Gartenzaun ein Schaden von rund 1500 Euro und an der Straßenlaterne etwa 2000 Euro Schaden.

Nachdem der Fahrer bei der Unfallaufnahme angab, eingeschlafen zu sein, erwartet ihn jetzt ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs. Auf das Einkassieren seines Führerscheines wurde nach Verständigung der Staatsanwaltschaft verzichtet. (kinp)

