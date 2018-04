19:03 Uhr

Sekundenschlaf reißt Autofahrer aus dem Leben

Polizei ermittelt Ursache für schweren Unfall zwischen Häder und Mödishofen.

Von Maximilian Czysz

Vermutlich auf Sekundenschlaf geht der schwere Unfall zwischen Häder und Mödishofen zurück. Das haben die aktuellen Ermittlungen der Polizei ergeben. Die Staatsanwaltschaft Augsburg hatte angeordnet, dass ein Gutachter den Unfallhergang untersucht.

Wie berichtet, starb ein 62-Jähriger aus dem Landkreis. Der Mann saß mit seiner Frau in einem Toyota und war auf der Kreisstraße A 2 in Richtung Norden unterwegs, als ihnen plötzlich ein Opel entgegenkam. Am Steuer saß ein 30-jähriger Mann. Beide Fahrzeuge kollidierten frontal.

