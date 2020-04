00:32 Uhr

Selbstgenähte Masken für Flüchtlinge in Neusäß

Bald sollen alle ausgestattet und über die neuen Regelungen informiert sein

Informationen über Maskenpflicht zu erhalten und zu verstehen sowie die Beschaffung von Masken ist auch für Flüchtlinge nicht so ganz einfach, da es nicht so ohne Weiteres Masken zu kaufen gibt und die ehrenamtlichen Helfer zurzeit nicht in die Unterkünfte gehen dürfen, um mit den Geflüchteten dieses „Maskenproblem“ besprechen zu können. Silvia Daßler von der Flüchtlingshilfe erklärt: „Wir konnten innerhalb kurzer Zeit Nähmaschine, Stoff und die begehrten Gummibänder beschaffen und ein Flüchtling, der in seiner Heimat schon als Schneider gearbeitet hatte, nähte mit großem Eifer die Masken. Es gibt aber auch viel Informationsbedarf: Wann müssen die Masken getragen werden, wie trägt man sie richtig, wie reinigt man sie? Hier müssen wir improvisieren, da das Betretungsverbot der Unterkünfte für Ehrenamtliche und Asylsozialberater diese Aufklärungsarbeit nicht gerade einfach macht. Wir sind auf einem guten Weg, auch das hinzubekommen, und freuen uns, wenn alle Flüchtlinge in Neusäß bis kommenden Montag mit Masken ausgestattet sind, sodass für die Bevölkerung und die Geflüchteten die Ansteckungsgefahr mit dem Coronavirus etwas reduziert werden kann.“ (AL)