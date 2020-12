11:37 Uhr

Seltsam: Auto wird in Meitingen mit Nudeln überschüttet

Warum wurde ein Auto in Erlingen immer wieder mit gekochten Nudeln überschüttet? Der Fall beschäftigt die Polizei in Gersthofen.

Die Polizei Gersthofen berichtet von einem kuriosen Fall aus Meitingen. Ein Auto wurde von Unbekannten mit Nudeln "angegangen".

Gekochte Nudeln, auch mit Soße, im Lüftungsschlitz - auf diese Weise haben unbekannte Täter zwischen dem 22. November und dem 18. Dezember gleich dreimal einen in der Markter Straße in Erlingen geparkten Wagen angegangen, der dort am Straßenrand stand. Dadurch wurde die Lüftung verstopft und musste aufwendig gereinigt werden. Hinweise auf den oder die Täter nimmt die Polizeiinspektion Gersthofen unter der Telefonnummer 0821/323-1810 entgegen. (jah)

Themen folgen