vor 52 Min.

Seltsame Pralinen aus China

Sommeraktion: Hinter einer schönen Verpackung verbirgt sich manchmal eben keine Nascherei.

Mitbringsel, das müssen nicht immer Steine oder Seifen sein, die man selbst im Urlaub sammelt und zu Hause auf der Fensterbank platziert, um sich an die wundervolle Reise zu erinnern. Manchmal bekommt man ja auch Geschenke aus der Ferne als Überraschung mitgebracht. Zum Beispiel, wenn der Partner allein auf Geschäftsreise unterwegs ist und seine Freundin zu Hause mit einem Mitbringsel eine kleine Freude machen möchte.

So war es auch bei Maria Heinrich, der Volontärin unserer Zeitung. Ihr Freund war auf Dienstreise in Peking unterwegs. Und er dachte sich: Weil man nicht allzu oft nach China reist, bringe ich meiner Freundin etwas besonders Schönes mit. Im Lebensmittelgeschäft stand er ewig vor den verschiedenen Pralinenschachteln, auf denen goldene chinesische Schriftzeichen eingeprägt waren. Er wählte eine besonders große aus und überraschte sie zu Hause mit dem Geschenk.

In glänzende Folien verpackt

Die Schachtel war edel verpackt und in buntes Papier eingeschlagen. Im Inneren waren die einzelnen würfelförmigen Pralinen in glänzende Folien verpackt, dazu mit glänzenden Bändchen umwickelt. Begeistert öffnete Maria Heinrich die erste Praline, und stutzte erst einmal. Im Inneren der Glanzfolie befand sich ein brösliger Würfel. Sieht komisch aus, riecht komisch. Egal, trotzdem einfach mal probieren. Vielleicht sind es ja fernöstliche Delikatessen. Falsch gedacht.

Denn beim ersten Bissen stellte sich schnell heraus: Bei den angeblichen Pralinen handelt es sich gar nicht um Naschereien. Die brösligen Happen sind in Wahrheit Brühwürfel. Bääh!

Haben auch Sie interessante Urlaubssouvenirs? Schildern Sie Ihre Erlebnisse und gewinnen Sie ein wenig Erholung vor der Haustüre. Wer mitmachen will, schickt ein Bild sowie einige Zeilen zur Erklärung per E-Mail an redaktion.landbote@augsburger-allgemeine.de oder per Post an die Augsburger Allgemeine, Bahnhofstraße 8, 86368 Gersthofen. (AL)

