Seminar zum Thema Behinderung

Kreisjugendring will die Inklusionerlebbar machen

Beim Wahlseminar „Inklusion (er)leben“ des Kreisjugendrings (KJR) Augsburg Land am Wochenende, 9. und 10. November, sind noch einige Plätze frei. Zielgruppe des Seminars sind Jugendleiter und andere Engagierte, sowie Interessierte aus der Jugendarbeit ab einem Alter von 15 Jahren.

In dem Seminar geht es um die Fragen „Inklusion, was ist das eigentlich?“ und „Was bedeutet das für meinen Verein, Jugendverband oder -treff?“. In verschiedenen Übungen haben die Teilnehmer die Gelegenheit, sich in die Perspektive von gleichaltrigen jungen Menschen mit Behinderung hineinzuversetzen.

Diskussion und viele praktische Tipps

Das Seminar soll die Teilnehmer für das Thema Behinderung sensibilisieren, zur Diskussion anregen, den gegenseitigen Austausch untereinander ermöglichen und vor allem viele praktische Informationen geben zum Umgang mit jungen Menschen mit Behinderung und zur Beteiligung dieser in den Jugendorganisationen.

Das Seminar findet Samstag, 9. November, 9 Uhr, sowie Sonntag, 10. November, 14 Uhr, im Jugendhaus Reischenau in Dinkelscherben statt.

Die Teilnahmegebühr beträgt 30 Euro.

bis kommenden Samstag, 28. September. Weitere Infos unter der Telefonnummer 0821/450795-0 oder per E-Mail an die Adresse kontakt@kjr-augsburg.de.

