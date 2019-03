vor 25 Min.

Senior fühlt sich von 17-jähriger Nachbarin bedroht

Der Pfeil könnte von seiner 17-jährigen Nachbarin stammen, so der Verdacht des Seniors.

Ein Rentner in Adelsried findet in seinem Garten einen Pfeil. War es die Nachbarin?

Ein 77-jähriger Hausbesitzer fühlt sich laut Polizei offenbar bedroht, nachdem er in seinem Garten einen Pfeil gefunden hat. Der könnte von einer 17-jährigen Nachbarin stammen, so der Verdacht des Seniors. Die junge Frau hatte in der Vergangenheit offenbar mit Pfeil und Bogen hantiert.

Wie der Pfeil tatsächlich auf das Grundstück des 77-Jährigen gekommen war, ist derzeit unklar. Gegenüber der Polizei sagte der Rentner, dass bisher auch nicht auf ihn geschossen wurde. Die Polizei teilte mit, den Vorfall im Auge zu behalten. Pfeil und Bogen unterliegen allerdings nicht dem Waffengesetz. Eine Gefährdung des 77-Jährigen liege nach bisherigen Erkenntnissen jedenfalls derzeit nicht vor. (mcz)

