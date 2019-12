27.12.2019

Senioren-Unionbeendet das Jubiläumsjahr

Nachtwächter erzählt Lindauer Geschichten

Einen Ausflug mit dem Bus zu der Hafenweihnacht in Lindau am Bodensee haben die Mitglieder der Gersthofer Senioren-Union unternommen. Nach einem gemeinsamen Mittagessen ging es an die Hafenkante. Neben einer einstündigen weihnachtlichen Schifffahrt auf dem Bodensee wurde noch ein Spaziergang über den Adventsmarkt unternommen, bevor es zu einer Stadtführung durch die Altstadt von Lindau mit dem Lindauer Nachtwächter ging. Von den Patriziern, Zunftleuten, Mägden und Knechten sowie vom Lindauer Stadtrecht im Mittelalter erzählte dieser in anschaulicher Art vor Ort Geschichten. Der gemeinsame Ausflug bildete auch den Abschluss des 20. Jubiläumsjahres der Senioren-Union Gersthofen. (AL)

