Senioren wünschen sich Geschäfte und Ärzte im Ort

250 Teilnehmer haben in Workshops ihre Vorstellungen von einem guten Leben im Alter geäußert. Die Expertin des Landratsamtes fasst die Ergebnisse zusammen und nennt die größten Mankos

Von Jutta Kaiser-Wiatrek

Was brauchen Senioren für ein gutes Leben im Alter? 250 Männer und Frauen haben an Workshops teilgenommen, um ihre Ideen und Wünsche zu äußern. Die Abschlussveranstaltung zur Fortschreibung des Seniorenpolitischen Gesamtkonzepts des Landkreises fand im Beruflichen Schulzentrum in Neusäß statt. Hier wurden die Ergebnisse und Ziele vorgestellt.

Landrat Martin Sailer betonte, dass es gelingen müsse, dass ältere und pflegebedürftige Menschen möglichst lange selbstständig in ihrer häuslichen Umgebung leben können. Die Erkenntnisse aus den Workshops sollten nicht in den Schubladen verschwinden, sondern Anregungen sein für weitere Konzepte.

Gerade in Neusäß lebten sehr viele Senioren, betonte der zweite Bürgermeister der Stadt Neusäß, Wilhelm Kugelmann. „Nie ist das Bierzelt beim Volksfest besser besucht als beim Seniorennachmittag“, sagte er. Die Stadt sei gerne bereit, Erkenntnisse aus dem seniorenpolitischen Gesamtkonzept aufzunehmen.

Bis zum Jahr 2037 wird im Landkreis die Zahl der Senioren im Alter von 65 und älter um 44 Prozent ansteigen. Es gelte nach wie vor die Devise „ambulant vor stationär“, erklärte Lisa Manhart vom Landratsamt Augsburg. Bei Pflege und Betreuung sei die Situation ziemlich angespannt und es gelte, junge Menschen für den Pflegeberuf mit Kampagnen zu begeistern. Im Landkreis gäbe es lediglich 15 Kurzzeitpflegeplätze. Auch Demenz ist weiter eine große Herausforderung, insbesondere für die Familien Betroffener. Hier ist ein Ausbau von Angeboten und Kursen für pflegende Angehörige sowie spezieller Wohnformen wichtig, so Manhart. Angedacht sei eine Notfallbetreuungsstelle im Landkreis. Barrierefreiheit ist ebenfalls ein wichtiger Punkt im Alter: Dies gilt für den öffentlichen Nahverkehr, öffentliche Gebäude, aber auch im eigenen Zuhause, das im Alter immer mehr zum Lebensmittelpunkt wird. In gleicher Weise ist Mobilität ein wichtiges Bedürfnis. Körperliche Einschränkungen machen diese oftmals zur Herausforderung, was dazu führt, dass öffentliche Verkehrsmittel nur wenig genutzt werden. Viele Verbindungen müssten verbessert werden. Auch der Preis spiele eine Rolle und viele wünschten sich die Wiedereinführung des Senioren-Abos.

Auch die Versorgung der Senioren ist in vielen Gemeinden nicht gut, so Manhart. Da es immer weniger Arztpraxen auf dem Land gebe, müssten Anreize für junge Ärzte geschaffen werden. Geschäfte müssten von den „grünen Wiesen“ wieder vermehrt in die Ortsmitte verlagert werden. Intensiv beworben werden soll die Wohnberatung des Landratsamtes zu den Themen barrierefreie, altersgerechte und bezahlbare Wohnungen. Einbezogen in diese Überlegungen sollten auch Konzepte „generationsübergreifenden Wohnens“ sowie verschiedene weitere Wohnungstauschmodelle. Weiter gibt es im Landkreis für den letzten Lebensabschnitt fünf Hospizgruppen, betreut von ehrenamtlichen Helfern. Geprüft werden soll, ob der Bedarf einer eigenen Hospizeinrichtung im Landkreis da ist. Des Weiteren sollen „Letzte- Hilfe-Kurse“ besser bekannt gemacht werden. In diesem Zusammenhang stellte Manhart fest, dass, auch bei den Jüngeren, noch zu wenig Vorsorge hinsichtlich einer Patientenverfügung getroffen werde, auch hier soll informiert werden.

