10:00 Uhr

Seniorin baut in Meitingen einen Unfall mit 10.500 Euro Schaden

Zu einem Autounfall ist es am Donnerstag in Meitingen gekommen.

Eine 70-Jährige übersieht beim Abbiegen den Wagen einer 67-Jährigen in Meitingen. Es kommt zu einem Unfall mit hohem Sachschaden.

Zu einem Unfall ist es am Donnerstag gegen 16 Uhr in Meitingen gekommen. Laut Polizei war eine 70-Jährige mit ihrem Auto auf der Erlinger Straße unterwegs. Als sie in die Hauptstraße einbiegen wollte, übersah sie den Wagen einer 67-Jährigen und nahm ihr die Vorfahrt.

Bei der Kollision entstand ein Sachschaden von rund 10.500 Euro, schätzt die Polizei. (kinp)

