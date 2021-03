Seniorin fährt in Steppach beim Rangieren gegen ein Auto

Eine 81-jährige Autofahrerin muss beim Abbiegen in Steppach rückwärts fahren. Dabei passt sie einen kleinen Moment nicht auf und baut einen Unfall.

Beim Rangieren hat eine 81-jährige Autofahrerin am Dienstag in Steppach einen kleinen Moment nicht aufgepasst. Der Fehler verursachte einen Gesamtschaden in Höhe von 3700 Euro.

Gegen 12.40 Uhr wollte die Seniorin laut Polizei von der Straße Am Dreieck nach links in die Alte Reichsstraße einbiegen. Da es sehr eng war, musste die 81-Jährige zurücksetzen. Dabei übersah sie das Fahrzeug eines 18-Jährigen, der sich hinter ihr befand. (thia)