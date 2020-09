vor 50 Min.

Serie "Draußen aktiv": In Täfertingen trifft sich eine große Minigolf-Familie

An 18 Bahnen gilt es auf dem Minigolfplatz in Täfertingen die Geschicklichkeit zu testen. Den Kindern macht es besonders in der Ferienzeit viel Spaß.

Die Minigolfanlage im Neusässer Stadtteil Täfertingen bietet Abwechslung auf 18 Bahnen. Wir stellen die Anlage in unserer Serie "Draußen aktiv" vor.

Von Ingrid Strohmayr

Die „Seele“ des Minigolfplatzes in Täfertingen ist Josef Lindermeier, von vielen der Sepp genannt. Vor knapp 20 Jahren hat er mit seiner Schwester Christine den Platz in einem schlechten Zustand übernommen, erneuerte und renovierte Zug um Zug die Minigolfanlage mit ihren 18 Bahnen. Heute ist der Platz mit seinem Kiosk nicht nur ein beliebter Ort zum Minigolfen, sondern für viele auch ein netter Treffpunkt zum Ratschen. Hier ein Porträt von Anlage - und Betreiber.

Seit 20 Jahren betreibt Sepp Lindermeier den Minigolf-Platz in Täfertingen. Das Schild „Säbener Straße“ hat er als FC-Bayern-Fan geschenkt bekommen. Bild: Ingrid Strohmayr

Zugegeben, für Ortsfremde ist der Minigolfplatz in der Weißhauptstraße 14, zwischen dem Friedhof und dem Feuerwehrhaus in Täfertingen, nicht so leicht zu finden. Er liegt etwas versteckt in der kleinen Seitenstraße beim Sportplatz, lauschig im Schatten umgeben von Fichten, Akazien und Ahorn. Eichhörnchen springen von Baum zu Baum, Vogelgezwitscher erfreut den Besucher.

Beim Minigolfen geht es um Geschicklichkeit

Gerade an Sommertagen bietet die idyllische gelegene Freizeitanlage, die in den großen Ferien erweiterte Öffnungszeiten hat, Spaß und Abwechslung für die ganze Familie. Minigolf bietet neben Entspannung auch die Möglichkeit, die eigene Geschicklichkeit unter Beweis zu stellen. Es gibt in unmittelbarer Nähe angrenzend einen Spielplatz, ein Volleyballfeld samt Bolzplatz und gute Parkmöglichkeiten. Im kleinen Kiosk ist für das leibliche Wohl mit kühlen Getränken, Eis, Kaffee bestens vorgesorgt. Bierbänke und Tische laden zum Verweilen und Ausruhen ein, Sonnenschirme und ein Tarnnetz sorgen bei heißen Temperaturen für Schatten.

„Als „Zugroaster“ aus Göggingen lernte ich schnell die hilfsbereite Täfertinger Dorfgemeinschaft und die Nachbarschaft kennen. Da helfen alle zusammen und packen mit an“, freut sich Lindermeier, der hauptberuflich bei der Stadt Augsburg als Betriebstechniker der städtischen Bäder arbeitet. „Ich bin gerne in der Natur, handwerklich nicht ungeschickt, mag nette Menschen und halt das Gesellige“, erzählt der Sepp, der den Entschluss seine Freizeit der Minigolfanlage zu widmen, nie bereute.

Schulklassen und Vereine spielen in Täfertingen Minigolf

Seine Gastfreundlichkeit hat sich herumgesprochen: Schulklassen kommen gerne, die Radrenngruppe aus dem Bärenkeller legt immer wieder einen Zwischenstopp ein, Kindergeburtstage werden gefeiert, es gibt einen regelmäßigen Fußballstammtisch des Täfertinger FC-Bayern-Fanclubs. Er ist durch und durch ein echter FC Bayern-Fan, so freute er sich besonders über ein Geburtstagsgeschenk seiner Stammtischler, die ihm ein Straßenschild von der Säbener Straße übergaben, das heute den Kiosk ziert. Das jährliche Minigolfturnier ist das Highlight und äußerst gut besucht. „Unsere immer größer werdende Minigolf-Familie freut sich auf dieses Event am ersten Samstag der Sommerferien. Da gibt es Pokale, Familienjahreskarten, Bälle und Schläger zu gewinnen“, schwärmt der 56-jährige Single, der sich auch als Sponsor sehr großzügig zeigt.

Lindermeier, der als Kind und Jugendlicher selbst Minigolf spielte, nimmt heute eher selten den Schläger in die Hand und meint schmunzelnd: „Andere können das viel besser!“ Dafür habe er zu wenig Zeit und freue sich daher umso mehr, dass viele Neusässer Kinder derzeit fast täglich kommen. Lenny, 11, kann es kaum erwarten, dass sein Ball endlich im Loch ist. „Heute brauchte ich nur drei Schläge, statt der vorgeschriebenen 7, ist das nicht toll?“ Leon und Noela, beide 13, gehen in die gleiche Klasse und treffen sich zum gemeinsamen Spiel mit weiteren Freunden. „Man kann auch allein spielen, schöner ist es aber in der Gruppe“, erklärt Leon, der es liebt, äußerst konzentriert und entspannt zu spielen.

Minigolf Täfertingen: Für Kinder gibt es Eis am Kiosk

Noela gefällt der Konkurrenzkampf: „Je öfter man spielt, umso besser wird man. Für Minigolf braucht man viel Gefühl und Ausdauer“, sagt sie ehrgeizig und gibt der siebenjährigen Mia gute Tipps. Mia liebt es mit ihren Freunden zu spielen und ist als Jüngste total begeistert, dass sie die einstündige Runde als strahlende Siegerin beendete. „Jetzt freu ich mich auf mein Stängeleeis!“, ruft sie vergnügt und springt zum Kiosk.

Geschicklichkeit ist beim Minigolfen in Täfertingen gefragt. Bild: Andreas Lode (Archiv)

Zu den Stammgästen zählen Sabine und Bernhard Lindenmeir, die in einer gemütlichen Runde mit weiteren Minigolf-Freunden am großen Holztisch bei Radler, Weizen, Apfelschorle und Wasser zusammensitzen. Alle lieben die lockere, fast heimelige und vor allem familienfreundliche Atmosphäre. „Wir kennen uns seit Jahren, die Kinder spielen zusammen. Wir haben sie immer im Blick, da ja das ganze Gelände eingezäunt ist. Dazu kommen natürlich noch die äußerst moderaten Eintritts- und Getränkepreise, sagt die Mutter. „Wir sind hier wie eine große Familie, die immer willkommen ist. Sepp, der Besitzer ist ein lässiger, humorvoller Mensch, der immer ein großes Herz für Kinder hat!“ betont Sabine Lindenmeir. Die anderen stimmen ihr zu und ergänzen, dass auch Hunde - an der Leine – auch willkommen sind und verraten, dass der Sepp einen Wassernapf samt Leckerlis, manchmal auch ein Wienerle für die Vierbeiner parat hat.

Den Sepp "gfreits halt", wenn die Minigolfer in Täfertingen Spaß haben

Nachbarschaftshilfe wird in der Täfertinger Weißhauptstraße großgeschrieben: So sorgt Nachbarin Silke stets für das sonntägliche Mittagessen des beliebten Platzbesitzers und spült auch das Geschirr und die Gläser in ihrer Spülmaschine.

Das große, beherzte Lob seitens seiner Gäste geht dem Sepp fast schon etwas nahe: „Mich gfreits halt, wenn die Leut kommen und sich hier wohl fühlen! So solls doch sein, dann passt’s. Do bin i dahoim!“

Lesen Sie auch weitere Teile aus der Serie "Draußen aktiv":

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen