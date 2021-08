Sommerquiz: Karatekämpfer mit Kettensäge und Didgeridoo

Sommerquiz "Wer bin ich?". Heute wird ein bekannter Künstler aus dem Raum Neusäß gesucht - Teil 6

"Wer bin ich?“ So heißt das Motto unseres diesjährigen Sommerquizes. 20 Männer und Frauen müssen anhand von Kinder- oder Jugendfotos erkannt werden. Wir geben im Text auch zur Hilfe einige Hinweise zu der gesuchten Person. Beim sechsten Teil unseres Rätsels geht es um ein künstlerisches und sportliches Multitalent.

Sein Gesichtsausdruck am ersten Schultag verrät wenig Begeisterung. "Ich wusste damals schon von meinem Freiheitsdrang", sagt der mittlerweile 54-Jährige, der sich gleich mehrere Lebensträume erfüllen konnte.

Dabei wusste er lange Zeit nicht, wie er sich entscheiden sollte: Kunst oder Sport oder Musik? Längst verbindet er alles miteinander. In seinem Atelier baut er zum Beispiel lebensgroße Puppen aus Holz, die in seiner Kampfsportschule im Training als Gegner eingesetzt werden. Wenn er daran arbeitet, sieht man die Verbindung zwischen Kunst und Kampfsport. Seit 1991 lehrt und lernt er an seiner Schule in Augsburg die Kampfkünste Wing Chun und Kung-Fu. "Psychische Stabilität, Freundschaften, Hilfsbereitschaft und Bescheidenheit, Zielstrebigkeit, Disziplin, Neugier, Lebensfreude und Kreativität stehen mit dem Erfolg im Kung Fu ursächlich in Wechselwirkung", sagt er über die Faszination dieser Sportart.

Seine Kunstwerke sind groß und mächtig

Seine Kunstwerke sind groß und mächtig. Mit Kettensäge und Mikrofräse bearbeitet er die Holzteile, höhlt sie aus, perforiert sie, bewegt sich dazu in fast tänzerischer Anmut, die plötzlich in kämpferische Elemente umschlagen kann. Die fertigen Skulpturen kann man seit fast 20 Jahre im Garten seines Hauses in Vogelsang bewundern. Regelmäßig finden dort auch Kunstausstellungen und Aktionen statt. Dabei kann man nicht nur die Werke des Künstlers, sondern auch ihn selbst bei der Arbeit beobachten. Zwischen Apfelbäumen, Hängematte, Trampolin und Skulpturen sollen sich seine Gäste aber vor allem wohlfühlen. "Loch-down-Verlängerung bis zum Aufbruch", heißt sein Motto während den Einschränkungen der Corona-Pandemie.

Die Musik ist für den 54-Jährigen eine weitere wichtige Inspirationsquelle. Er baut Musikinstrumente, in erster Linie Didgeridoos, die er dann auch selbst spielt. Diese australische Klangröhre übt auf ihn eine magische Faszination aus, löst mit ihrer Obertonmodulation, unterfüttert von einem dröhnenden Bass, bei ihm regelmäßig Gänsehaut aus.

