Sexualität: Wie Eltern mit Kindern darüber sprechen

Das Thema soll von Anfang an in die Erziehung einfließen, rät eine Expertin. Sie hält auch einen Vortrag.

Von Steffi Brand

Michael kommt irritiert von der Schule nach Hause. Der Achtjährige geht in die dritte Klasse und hat nach den Sommerferien einen neuen Mitschüler bekommen: Ben. Die Jungs sind gleich alt, doch die Worte, die Ben in den Mund nimmt, sind Michael total fremd. In der Pause habe Ben von den „Titten“ seiner Schwester erzählt und davon, dass er sie mit ihrem Freund „beim Rummachen“ erwischt hat.

Thema ist oftmals schambesetzt

Diese fremde Welt, mit der Michael für seinen Geschmack sehr heftig konfrontiert wurde, ist ein oftmals schambesetztes, tabuisiertes Thema, weiß Birgit Sölch, Sozialpädagogin der St. Gregor Kinder-, Jugend- und Familienhilfe. Dabei rät sie Eltern dazu, Sexualerziehung bereits von Anfang an mit in die Erziehung einfließen zu lassen– auch um einer solchen Situation wie sie Michael passiert ist, vorzubeugen. Dabei sei es auch wichtig zu verstehen, dass Sexualerziehung mehr als eine Faktenvermittlung über den Körper, die Zeugung und die Geburt bedeutet.

Sexualerziehung in die Erziehung einzubringen, bedeute Gefühle wahrzunehmen und äußern zu können. Auch die Wahrnehmung eigener Grenzen und deren Verteidigung sei ein nicht minder wichtiger Teil der Sexualerziehung. „Das Küsschen auf Kommando ist hierfür das beste Beispiel“, erklärt Birgit Sölch und ergänzt: Dieses Küsschen sei nur dann seitens der Eltern und Großeltern erlaubt, wenn das Kind dies auch möchte.

Entwicklung eines positiven Körpergefühls ist wichtig

Zur Sexualerziehung in der frühen Kindheit gehöre auch die Entwicklung eines positiven Körpergefühls, eines positiven Rollenbildes und einer Werteerziehung, in der vermittelt wird: Wenn Erwachsene sich lieben und sich vertrauen, dann tauschen sie Zärtlichkeiten aus, was etwas Besonderes ist. Mit der Vermittlung dieser Inhalte im frühen Kindesalltag würden es Eltern schaffen, das Bild zu beeinflussen, das Kindern oftmals durch Medien oder die Gesellschaft vermittelt wird. Dass es sich gerade bei kleinen Kindern nicht um ein ernstes Gespräch über Sexualität handeln könne, sollte klar sein, erklärt die Sozialpädagogin und zeigt in ihrem Vortrag zum Thema auch auf, wie Sexualerziehung auf ganz natürliche Art und Weise im Alltag Platz finden kann.

Erlebe das Kind beispielsweise, dass Baden und das anschließende Eincremen ein schönes Ritual sind, das weder von Ekel noch von Scham besetzt sein sollte, schule das die Wahrnehmung für den Körper, das eigene Geschlecht und den Umgang mit dem Thema Sauberkeit. Eben dort, also beispielsweise in der Badewanne, dürfe jedes Kind auch seine Geschlechtsteile für sich entdecken. Spiele das Kleinkind hingegen beim Essenstisch in der Windel, sollten Eltern erklären, dass in dieser Situation dieses Erkunden ebenso fehl am Platz ist wie sich beispielsweise während dem Essen Sockenfussel aus den Zehenzwischenräumen zu puhlen. „Es gibt für alles einen richtigen Ort und eine richtige Zeit“, erklärt Birgit Sölch und ergänzt: „Das müssen Eltern ihren Kindern in Ruhe erklären.“

Expertin empfiehlt: Sexualerziehung ab dem Kleinkindalter

Sexualerziehung direkt ab dem Kleinkindalter in die Erziehung mit einfließen zu lassen, habe eine große Bedeutung für die Kinder, denn es fördere das soziale Miteinander. Ist der Umgang zwischen Eltern und Kindern offen, vertrauens- und liebevoll, könne auch das Kind selbst später diese sozialen Fähigkeiten ausbilden und ausleben.

Die faktische Aufklärung – die Benennung der Geschlechtsteile von Mann und Frau sowie des Geschlechtsverkehrs– sollte bis zum Eintritt in die Grundschule erfolgen, rät Birgit Sölch und erklärt auch, welche Vorteile dieser Zeitpunkt den Eltern bietet. Wer seinem Kind in der frühen Grundschulzeit Sexualität in seinen eigenen Worten erkläre, stärke die Vertrauensbasis zwischen Kind und Eltern und sorge dafür, dass das Thema in den elterlichen Worten im Kopf der Kinder verankert wird. Zudem würden Kinder dieses Gespräch im frühen Grundschulalter noch als Wissensvermittlung verstehen - ohne, dass es peinlich wird. Im Gespräch erhalten sie wichtiges Rüstzeug in Form von Sprache, um sich über Zärtlichkeit und Sexualität austauschen zu können und klar vermitteln zu können, was sie wollen und was nicht.

Weil Michaels Eltern mit ihm stets offen über das Thema Sexualität gesprochen haben, sucht der Achtjährige nach dem Vorfall in der Schule das Gespräch mit seiner Mutter. Sie kann nun erklären, dass der Michael bekannte Name „Busen“ die richtige Bezeichnung ist – und nicht etwa die von Ben erwähnten „Titten“.

Termin Birgit Sölch hält am Mittwoch, 6. November, von 9 bis 10.30 Uhr im St.-Gregor-Familienzentrum (Donauwörtherstraße 9c, Meitingen) einen Vortrag zum Thema „Sexualerziehung von Anfang an“. Eine telefonische Anmeldung unter 08271/813340 ist nötig.

