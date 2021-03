11:23 Uhr

Shisha-Raucher setzt in Neusäß einen Holzverschlag in Brand

Bei den Vorbereitungen für seine Rauchpause lässt ein 19-Jähriger in Neusäß einen kleinen Moment den Heizgrill unbeaufsichtigt. Es kommt zum Funkenflug.

Diese Vorbereitungen für eine Rauchpause sind in Neusäß gründlich schiefgelaufen. Statt gemütlich vor seiner Shisha zu sitzen, musste er die Feuerwehr alarmieren.

Nach Auskunft der Polizei wollte am Montag ein 19-Jähriger auf seiner Terrasse in der Marienbader Straße gegen 22.30 Uhr Kohle für seine Shisha erhitzen. Während er den Grill kurzzeitig unbeaufsichtigt ließ, kam es zu Funkenflug. Dadurch geriet ein Holzverschlag an der Terrasse in Brand. Die Löschversuche des 19-Jährigen führten nicht zum Erfolg, sodass die Feuerwehr Neusäß anrücken musste, um den Brand zu ersticken. Der Schaden wird mit rund 150 Euro angegeben. (thia)

