Shoppen nur mit negativem Corona-Test: So reagieren die Händler im Kreis Augsburg

Plus Kein Einlass ohne negativen Corona Test. Seit Montag gelten neue Regeln in vielen Geschäften im Kreis Augsburg. Was Kunden vor dem Einkaufen nun beachten sollten.

Ein neuer Duschkopf soll her, berichtet eine Frau in Gersthofen. Den gibt es in dem großen Einrichtungshaus im Hery-Park zwar. Doch einfach hineinspazieren und sich den Duschkopf ansehen, kann die Dame nicht. Der Grund: Sie kann keinen negativen Corona-Test vorzeigen. Die Folge: kein Einlass. Wie sie werden am Montagvormittag eine Reihe von Kunden abgewiesen. Die Dame will sich auf den Weg in einen großen Supermarkt machen, Duschköpfe gibt es da schließlich auch ohne Test.

Für welche Geschäfte Kunden einen negativen Corona-Test brauchen

Denn aktuell sehen die Regeln fürs Shoppen so aus: Sonderregeln gibt es nur noch für Geschäfte des täglichen Bedarfs. Das sind Supermärkte, Babyfachmärkte, Apotheken, Drogerien, Optiker oder Geschäfte mit Tiernahrung. Vorbei sind Ausnahmen für Blumenfachgeschäfte, Gartenmärkte, Buchhandlungen oder Schuhgeschäfte.

In Landkreisen, in denen die Corona-Inzidenz über dem Schwellenwert von 100 liegt, kann man dort nur noch mit Termin und negativem Test einkaufen. Das kann ein maximal 24 Stunden zurückliegender Schnelltest oder ein bis zu 48 Stunden alter PCR-Test sein. Wichtig: Um eine offizielle Bestätigung zu bekommen, muss der Test in einer Apotheke oder Teststation durchgeführt worden sein. Alternativ können Händler auch einen Schnelltest vor Ort anbieten.

Wer im Kreis Augsburg in ein Möbelhaus möchte, braucht aktuell einen Termin und einen negativen Corona-Test. Foto: Marcus Merk

Im Gersthofer Hery-Park wird das aber nicht angeboten. Wer zum Beispiel zu Spiel und Freizeit möchte, sollte vorher beispielsweise einen Termin im nicht weit entfernten Testzentrum in Hirblingen ausmachen. Bei vielen Kunden ist das noch nicht angekommen, sagt Geschäftsführer Karl-Heinz Pfleger. Er meint: "Es herrscht Verwirrung." Dabei gebe man sich große Mühe, den Kunden die Regeln zu erklären - zum Beispiel auf der Webseite. "Wir versuchen, alles für die Kunden möglich zu machen", sagt Pfleger. Am Montagvormittag müssen allerdings immer wieder Kunden nach Hause geschickt werden. Eine junge Familie zum Beispiel, die gerade aus Babywelt kommt und nun nebenan zu Spiel und Freizeit möchte, hat keinen negativen Test. Weil Babyfachmärkte zu den Geschäften des täglichen Bedarfs zählen, konnten die Eltern und ihre beiden Töchter dort ohne Termin und Test shoppen. Nebenan geht das nicht.

Kreative Lösungen nach neuen Corona-Regeln im Kreis Augsburg

Wenige Meter neben dem Spielzeuggeschäft will eine ältere Dame einen Entsafter beim Elektrohändler kaufen. Auch sie wusste nichts von den neuen Regeln und darf nicht ins Geschäft. Man könne der Dame den Entsafter aber aus dem Laden holen, sagt ein Mitarbeiter im Eingangsbereich. Kurzerhand verlagert sich die Beratung in den kleinen Vorraum des Elektrofachgeschäfts. "Das ist so eine Grauzone", sagt der Mitarbeiter. Weiterhin ist es überall erlaubt, bestellte Ware vor Ort abzuholen. Click&Collect, nennt sich dieses Modell. Sollte die Inzidenz im Kreis Augsburg dauerhaft über den Schwellenwert von 200 steigen, ist das für die meisten Händler die einzige Option.

Kostenlose Corona-Tests gibt es unter anderem in der Teststation in Hirblingen. Dort kann man direkt mit dem Auto zum Testen fahren. Foto: Marcus Merk

Bei der Buchecke in Diedorf hat man den Betrieb nun wieder auf dieses Modell umgestellt. Zwar können Kunden auch hier mit negativem Test und Termin in das Geschäft, bislang hat aber noch niemand von dieser Möglichkeit Gebrauch gemacht, erzählt Susanna Litzel, eine der Inhaberinnen des Buchladens. Für eine kurze Zeit gab es für ihre Branche Sonderregeln, doch damit ist es nun vorbei. "Wir werden behandelt wie alle anderen", sagt Litzel und stöhnt. Aus ihrer Sicht kamen die Veränderungen für den Handel zu schnell. Innerhalb von ein paar Monaten hätten sich die Regeln so oft geändert, dass die Kunden keinen Durchblick mehr hätten, klagt die Händlerin. Ob sie nun Corona-Schnelltests vor Ort anbietet, damit die Kunden doch in den Laden können? "Nein, die Verantwortung kann ich nicht übernehmen", sagt Litzel. Schließlich sei sie nicht medizinisch geschult.

Wo im Kreis Augsburg kostenlose Corona-Tests angeboten werden

Dass man nun einen negativen Test braucht, um in viele Geschäfte hinein zu kommen, macht sich auch am Hirblinger Testzentrum bemerkbar. Dort reihen sich am Montagvormittag die Autos. Ein Mitarbeiter erzählt, am Morgen sei die Schlange Hunderte Meter lang gewesen. Laut Landratsamtssprecher Jens Reitlinger sind die Kapazitäten aber weiterhin ausreichend. Wer will, kann sich in Hirblingen kostenlos testen lassen. Zuvor muss man sich allerdings unter www.ecocare.center/lkr-augsburg dazu anmelden. Möglich ist das von Montag bis Freitag zwischen 9 und 17 Uhr. Mittlerweile bieten auch viele Apotheken und Kommunen kostenlose Schnelltests an. Eine Übersicht dazu gibt es auf der Webseite des Landkreises unter www.landkreis-augsburg.de/corona-testen.

