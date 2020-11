vor 16 Min.

Shopping Queen ist in Gersthofen unterwegs

Plus Die Passanten am City-Center in Gersthofen staunten nicht schlecht, als sie das pinkfarbene Auto der TV-Show "Shopping Queen" sagen. Was steckt dahinter?

Von Diana Zapf-Deniz

Immer wieder stellen sich Frauen vor das Auto, machen ein Selfie und fragen sich, wo die Shopping Queen denn gerade sei. Denn in der Doku-Soap treten seit dem Jahr 2012 jede Woche fünf Teilnehmerinnen unter einem bestimmten Einkleidungsmotto an.

Im Geschäft Die Klamotte wuselt es wild durcheinander. Viele Mitarbeiter vom Fernsehen sind vor Ort, aber auch Verkäuferinnen und natürlich die Hauptperson des Drehs, Sandra Maresch aus Augsburg. Ihre Modeberaterin durfte sie sich selbst aussuchen, deshalb hat sie ihre beste Freundin Petra Findeisen aus Mering mit dabei. "Ich bin ja eine begeisterte Shopping-Queen-Zuschauerin", schwärmt die 41-Jährige. "Da meinte meine Freundin im Spaß: Das wäre doch was, wenn du dich dort mal bewirbst. Wir lachten beide."

Shopping Queen: Aus einer Laune heraus beworben

Aus einer Laune heraus und in dem Gedanken, dass sie es ohnehin nicht dorthin schaffen würde, bewarb sich die Augsburgerin mit einem eigenen Castingvideo. Darin präsentierte sie drei Outfits, zeigte sich aus verschiedenen Perspektiven und filmte, wie sie wohnt. "Glück gehabt! Ins Profil gepasst!", so ihr Fazit. "Mode ist für mich wichtig. Man sollte mit der Zeit gehen und sich neu inspirieren lassen", betont sie. Man müsse nicht alles mitmachen, aber ein bisschen raus aus der Komfortzone schade nicht.

Die Drehwoche ist für sie sehr aufregend. Denn gemeinsam mit den anderen vier Kandidatinnen ist von Montag bis Freitag den ganzen Tag Filmen angesagt. Zusätzlich fand am Wochenende ein Wohnungsrundgang statt. "Fernsehen ist schon was ganz anderes, da werden ja viele Details extra aufgenommen."

Gersthofer Boutique als Geheimtipp

"So, ihr Lieben, da findet ja schon viel Beratung statt. Das soll ja vor der Kamera sein", ruft der Kameramann die Damen zur Ordnung. Sandra Maresch probiert ein Outfit an und ist sich bei den Schuhen nicht sicher. Deshalb zieht sie zwei verschiedene an. "Ich fühle mich jung und voller Elan und möchte auch als Mutter eines 13-jährigen Sohnes jung und peppig wirken." In die Boutique in Gersthofen fährt sie gerne: "Das hier ist ein kleiner Geheimtipp, wo ich immer etwas finde. Es gibt hier einfach lässige Sachen." Vor dem Einkauf war sie nervös: "Man fährt ja mit dem Shopping-Mobil von Laden zu Laden und hat mit Fahrzeit, Aussuchen, Umkleiden und Styling nur vier Stunden Zeit." Daniele Kukule vom Modegeschäft fiebert mit ihrer Kundin mit: "Ich hoffe, sie findet ein tolles Outfit." Aufgrund Corona dürfen die Teilnehmerinnen nicht wie sonst zum Friseur. "Make-up und die Frisur müssen wir selbst machen. Aber da haben wir eine wunderbare Styling-Lounge zur Verfügung."

Shopping Queen war häufig in Augsburg

Das Motto für Sandra Maresch lautet "Forty and Fabulous! Zeige, dass 40 das neue 30 ist!" Es ist die 12. Staffel, und es wird bereits zum achten Mal in Augsburg und dem Landkreis gedreht. Die Reality Show wird von dem deutschen Modedesigner Guido Maria Kretschmer moderiert, den Sandra Maresch am 23. November 2020 persönlich in Hamburg treffen wird. "Da drehen wir das große Finale. Ich bin mega aufgeregt." Von Kretschmer ist sie absolut angetan: "Guido ist eine tolle Person und eine richtige Knutschkugel. Er kommt so authentisch rüber." Ausgestrahlt wird der Dreh aus Gersthofen voraussichtlich im Frühjahr 2021.

