Showa-Denko-Aus: Gewerkschaft kündigt harten Widerstand an

Meitingens Bürgermeister Michael Higl ( CSU) hofft, dass die Folgen der angekündigten Standortschließung von Showa Denko, die 140 Menschen den Job kosten soll, in den kommenden Wochen abgemildert werden können. Das sagte der Rathauschef bei der Jahreshauptversammlung der Meitinger Wirtschaftsgemeinschaft am Mittwochabend. Stunden zuvor hatten rund 300 Arbeiter vor den Werkstoren gegen die Pläne des japanischen Konzerns protestiert.

Mit den Worten „Die Welt hängt am Nippel aus Meitingen“, ein Slogan der einst in aller Munde war, aber schon bald der Vergangenheit angehören sprach , sprach Higl vor den Gewerbetreibenden der Marktgemeinde die erst am Dienstag verkündete Auflösung des Nippel Werkes von Showa Denko bei der SGL Carbon an. „Das Aus für das Nippelwerk bedeutet, dass viele Arbeitsplätze verloren gehen und langjährige Mitarbeiter plötzlich überrascht ohne Job dastehen werden, denn am Jahresende soll Schluss sein und dann stehen 140 Menschen ohne Arbeitsplatz da“, verdeutlichte Higl.

„Letztlich,“ so der Meitinger Bürgermeister, „stehen in den nächsten Wochen viele Verhandlungen an, wobei ich hoffe, dass entschieden wird, wie Folgen für den Standort gemildert werden können“.

Am Standort Meitingen sollen etwa 50 Beschäftigte bleiben

Wie mehrfach berichtet, will das Unternehmen in den nächsten Wochen mit Gewerkschaft und Betriebsrat darüber verhandeln, wie die Verlagerung der Produktion nach Japan abgewickelt und die betroffenen Arbeitnehmer entschädigt werden sollen. Die derzeitigen Pläne von Showa Denko – der Konzern beschäftigt weltweit etwa 10.000 Mitarbeiter – sehen vor, am Standort Meitingen etwa 50 Beschäftigte zu belassen. Sie sollen sich dort um die Bereiche Vertrieb, Recht und Finanzen, Technik, IT, Verwaltung, Supply-Chain- und Order Management kümmern. Das teilte Showa-Denko-Manager Alexander Loscher auf Anfrage unserer Zeitung mit.

Gewerkschaft und Betriebsrat haben allerdings harten Widerstand gegen die Schließung des Werkes angekündigt. Sie werfen dem Unternehmen den Bruch eines Tarifvertrags zur Standortsicherung vor, in dem die Arbeitsplätze bis Februar 2022 garantiert worden seien. Das werde man sich nicht gefallen lassen, hatte der Augsburger IG-Metall-Chef Michael Leppek am Mittwoch bei der Kundgebung betont.

Die mächtige Gewerkschaft versucht deshalb auch den Arbeitgeberverband vbm in die Pflicht zu nehmen. Dieser müsse dafür sorgen, dass sein Mitgliedsunternehmen die vertragswidrigen Kündigungen zurücknehme, sagte Leppek und drohte andernfalls mit einer härteren Gangart in Tarifverhandlungen.

Arbeitgeberverband vbm gibt sich unbeeindruckt

In der Münchner Zentrale des Verbandes der Metall- und Elektroindustrie gibt man sich unbeeindruckt und erklärt sich für nicht zuständig. Auf Anfrage unserer Zeitung teilte der Verband mit: „Der vbm - Verband der Bayerischen Metall- und Elektro-Industrie – äußert sich grundsätzlich nicht zu unternehmensinternen Angelegenheiten seiner Mitglieder. Zudem kann der vbm schon aus rechtlichen Gründen unternehmerische Entscheidungen seiner Mitglieder nicht in Frage stellen.“

In Meitingen mit seiner großen Anzahl an Industrie-Arbeitsplätzen – größte Arbeitgeber sind die SGL und Lechstahl in Herbertshofen – macht sich Rathauschef Higl derweil Sorgen um die allgemeine wirtschaftliche Entwicklung. „Es ist momentan selbstverständlich, dass die Wirtschaft brummt, trotzdem muss man darauf achten, wie das Wirtschaftswachstum in den kommenden Jahren ausschauen wird“, sagte der Kommunalpolitiker vor den örtlichen Gewerbetreibenden leicht verklausuliert.

Der niedrigste Wert seit der Finanzkrise

Aktuelle Wirtschaftsdaten scheinen seine Einschätzung zu bestätigen. Nach Angaben des statistischen Bundesamtes ist der Anteil der Wertschöpfung der Industrie in deutschland seit 2016 von 23 auf 21,5 Prozent gesunken. Das ist der niedrigste Wert seit der Finanzkrise. Nach Zahlen der europäischen Statistikbehörde Eurostat sinkt die deutsche Industrieproduktion im Gegensatz zum restlichen Europa seit eineinhalb Jahren. Als Ursache gelten nach einem Bericht der Frankfurter Allgemeinen Zeitung unter anderem die Krise der Automobilindustrie, internationale Handelskonflikte und Schwächen in der deutschen Infrastruktur.

Für das Aus der Showa-Denko-Produktion in Meitingen, wo vor zwei Jahren die Geschäfte noch glänzend liefen, macht der Konzern die schlechte Auftragslage verantwortlich. Die Auslastung der Produktion in Meitingen liege bei nur 30 Prozent. Schuld sei die schlechte Konjunktur in der Stahlbranche. Der Meitinger Showa-Denko-Betriebsratschef Stefan Schmölz sieht dagegen schwere Managementfehler als Ursache für die Auftragseinbrüche. Showa Denko habe versucht, höhere Preise durchzusetzen.

