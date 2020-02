Showa Denko: Mitarbeiter demonstrieren gegen Werksschließung

Plus Showa Denko will in Meitingen 140 Stellen streichen. Die Beschäftigten fühlen sich betrogen. Am Mittwochnachmittag findet eine Protestkundgebung statt.

Mit einem Protestmarsch und einer Kundgebung vor der Gemeindehalle wollen die Beschäftigten von Showa Denko in Meitingen heute, Mittwoch, gegen das Aus der Produktion von Graphitelektroden protestieren. Diese hatte der Konzern am Dienstag verkündet. 140 Stellen sollen wegfallen. Die Kundgebung soll gegen 14.30 Uhr stattfinden.

Die Beschäftigten fühlen sich von dem japanischen Konzern (rund sieben Milliarden Euro Jahresumsatz) betrogen. IG-Metall-Chef Michael Leppek erklärt, warum: „Wir haben einen gültigen Tarifvertrag mit Beschäftigungssicherung, der betriebsbedingte Kündigungen ausschiließt“, so der 1. Bevollmächtigter der IG Metall Augsburg. Die IG Metall werde die Ankündigung der Standortschließung nicht akzeptieren. Leppek: „Die Beschäftigten haben auf Geld verzichtet und leisten unbezahlte Mehrarbeit zur Sicherung ihres Arbeitsplatzes - diese Ankündigung ist ein Schlag ins Gesicht der Betroffenen.“

Showa Denko: Arbeitsplätze in Meitingen galten als sicher

Das japanische Unternehmen SDK hatte das Graphitelektrodengeschäft 2017 von SGL Carbon gekauft und 2018 einen Beschäftigungssicherungs-Tarifvertrag mit der IG Metall für den Standort Meitingen geschlossen. Dieser hat eine Laufzeit bis Februar 2022. Mehr erfahren Sie hier Showa Denko gibt Produktion in Meitingen auf - 140 Jobs sollen wegfallen

Begründet wurde die Schließung mit der schlechten Auftragslage. Das Werk in Meitingen ist nach Unternehmensangaben nur zu 30 Prozent ausgelastet. Eine Besserung sei nicht in Sicht. Erhalten bleiben sollen bei Showa Denko in Meitingen nur rund 50 Arbeitsplätze außerhalb der Produktion.

Die Graphitelektroden-Produktion in Meitingen steht vor dem Aus. Bild: Marcus Merk

Die Arbeitnehmervertreter werden nun zusammen mit der IG Metall die Gespräche mit der Arbeitgeberseite aufnehmen und in den kommenden Wochen mit Sachverständigen das weitere Vorgehen beraten. Die IG Metall will alle Mittel ausschöpfen, um den Bruch des Tarifvertrages zu verhindern.

IG-Metall: Arbeitgeberverband ist gefordert

Johann Horn, Bezirksleiter der IG Metall Bayern, nimmt den Arbeitgeberverband vbm in die Pflicht: „Ich erwarte vom vbm, bei seinem Mitgliedsunternehmen diesem Vertragsbruch entgegenzuwirken.“ Mit diesem Beispiel stelle sich die Frage, ob die Arbeitgeber der Metall- und Elektroindustrie überhaupt dazu bereit seien, sozialpartnerschaftliche Lösungen zur Gestaltung des industriellen Wandels zu finden.

Das Unternehmen Showa Denko gibt seine Produktion in Meitingen auf. Bild: Marcus Merk (Archivbild)

Der aus Meitingen kommende Landtagsabgeordnete Fabian Mehring (FW) spricht von einem "Tiefschlag für unsere Heimatregion und viele Menschen, die bei uns arbeiten und leben." Die Verlagerungsentscheidung sei enttäuschend und zeige zugleich, wie wichtig es sei, sich um die Erweiterungspläne der Lechstahlwerke zu kümmern, um die dortigen Arbeitsplätze zu sichern. Von dem zweiten großen Arbeitgeber in Meitingen hängen rund 1000 Beschäftigte an. Auf dem SGL-Areal. auf dem sich neben Showa Denko noch die SGL-Carbon und Brembo befinden, arbeiten rund 1900 Menschen. Bei Showa Denko stehen rund 200 Menschen in Lohn und Brot.

Abgeordneter schaltet Wirtschaftsminister Aiwanger ein

Mehring hat nach eigenen Angaben inzwischen Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (FW) eingeschaltet. Geplant sei ein Spitzengespräch, in dem es um die Perspektiven der Beschäftigen gehen soll. Mehring: Mein Ziel ist es bis zur Abwicklung des Werkes eine tragfähige Idee zu entwickeln, wie am Standort zukünftig neue Arbeitsplätze in vergleichbarem Umfang entstehen können. Die traurige Entscheidung vom heutigen Tag darf nicht das Ende der traditionsreichen Grafitelektrodenproduktion bei uns Zuhause sein, die seit Langem maßgeblich zum Wohlstand unserer Heimat beiträgt.“