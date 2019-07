19.07.2019

Sich fit halten nach Kneipp

Seniorenausflug zur Anlage in Westendorf

Der Seniorenbeirat veranstaltet einen informativen Ausflug zum Thema „Kneippen hält fit“. Dieser findet am Dienstag, 23. Juli, von 17 bis 18.30 Uhr statt. Treffpunkt mit dem Fahrrad ist um 16.30 Uhr an der Begegnungsstätte im Schulweg 6 in Meitingen oder um 17 Uhr direkt vor Ort an der Kneippanlage in Westendorf. Die Teilnehmer sollen ein kleines Handtuch und ein Getränk mitbringen.

Kneipp-Gesundheitstrainerin Krimhilde Lechner wird erläutern, wie die Anwendungen regelmäßig zu Hause durchgeführt werden können. Es geht es um die praktische Vermittlung der kneippschen Gesundheitsvorsorge für einen aktiven und gesunden Lebensstil. Die Teilnehmer lernen die fünf Elemente Kneipps – Wasser, Ernährung, Lebensordnung, Bewegung und Heilkräuter – kennen und nutzen. Dabei wird es Übungen inklusive Kostproben geben.

Bei Regenwetter wird die Veranstaltung in die Begegnungsstätte verlegt. Eine Anmeldung beim Seniorenbüro ist erforderlich. Kontakt: Seniorenbüro Meitingen, Schulweg 6 in Meitingen, Telefonnummer 08271/8141730, Fax-Nummer 08271/8141738, E-Mail: seniorenbuero-meitingen@ augsburg-asb.de (AL)

Themen Folgen