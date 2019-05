vor 38 Min.

Sicherer Gehweg soll entstehen

Ausschuss will Verbesserung in der Gutenbergstraße

Die Gutenbergstraße in Neusäß soll einen breiten Gehweg bekommen, der vor allem einen sicheren Schulweg in Richtung Eichenwaldschule garantiert. Um diesen Gehweg auch bauen zu können, wird die Stadtverwaltung jetzt mit den Eigentümern der Gewerbegrundstücke auf der westlichen Straßenseite in Kontakt treten. Denn ohne weiteren Grund ist es kaum möglich, die Straßenanlage zu verbreitern, erläuterte Stadtbaumeister Dietmar Krenz auf der jüngsten Sitzung des Planungs- und Umweltausschusses des Neusässer Stadtrats.

Wie viel Straßenraum ist an dieser Stelle überhaupt nötig? Um richtig planen zu können, hat die Stadt Neusäß deshalb zunächst im südlichen Bereich der Gutenbergstraße den Verkehr zählen und analysieren lassen. Pro Tag fahren auf der Straße bis zur Abzweigung Keplerstraße im Schnitt 650 Fahrzeuge, zwei Drittel davon von Süden in Richtung Norden. Etwa die Hälfte der Fahrzeuge entstammt dem Anliegerverkehr, etwa 100 Autos fahren und kommen von den Gewerbegrundstücken auf der westlichen Straßenseite und der Rest nutzt die Straße als Ausfahrt aus dem Einzelhandelsgrundstück in der benachbarten Siemensstraße.

Der Verkehr könnte jedoch in Zukunft zunehmen. Denn in der Gutenbergstraße 7 soll ein Büro- und Laborgebäude entstehen, eine ähnliche Anfrage gibt es für die Hausnummer 11, so der Stadtbaumeister. Weitere gut 100 Fahrzeuge könnte jedes dieser Projekte für die Straße bedeuten.

Eine Überlegung von Dietmar Krenz ist es deshalb, die Gutenbergstraße in Zukunft eventuell als Einbahnstraße zu beschildern. Das wäre ein Weg, den der Ausschuss mitgehen würde. Zunächst jedoch sollen aber die Verhandlungen über den Grunderwerb geführt werden. (jah)

Themen Folgen