Sicherheit: Warum das Gitter am Badeweiher in Thierhaupten bleibt

Plus Nach einem tragischen Unfall steht ein Gitter am Badeweiher in Thierhaupten. Was damit geschehen soll, war nun Thema im Gemeinderat - wie auch die Belastung der Friedberger Ach.

Von Laura Gastl

Damit nicht wieder ein Gast im Thierhaupter Badeweiher ertrinkt, hat die Gemeinde dort am Steg ein Gitter aufgestellt. Doch die Absperrung kann das Problem nicht abschließend lösen - dennoch bleibt sie nun bestehen. Das ist eines der Ergebnisse des Marktgemeinderates in Thierhaupten, der sich daneben mit noch anderen Themen beschäftigt hat - etwa der Suche nach neuem Bauland im Markt.

Mit der Erschließung des neuen Baugebietes im Ortsteil Neukirchen ist man inzwischen schon weit vorangeschritten. Noch in diesem Jahr wolle man nach Möglichkeit in den Verkauf gehen, so Bürgermeister Toni Brugger. Benötigt wird nun ein Name für die neue Straße. Im Mitteilungsblatt hatte die Gemeinde dazu aufgerufen, Vorschläge einzureichen, doch laut Geschäftsleiter Thomas Hübler seien keine Ideen aus der Bürgerschaft eingegangen. Die beiden Neukirchener Gemeinderäte Dieter Tronecker (UB) und Franz Bissinger ( CSU) schlugen vor, passend zum Kirschenweg eine Obstsorte für den neuen Straßennamen auszuwählen. Im Gremium einigte man sich auf Schlehenweg – der Vorschlag soll nun von der Verwaltung überprüft werden.

Tor am Steg des Thierhaupter Badeweihers wird nicht entfernt

Abermals thematisiert wurde der Steg am Badeweiher, der seit Beginn der Badesaison durch ein Tor abgesperrt ist. Mit dieser Maßnahme bezweckte die Gemeinde Thierhaupten als Eigentümer, Haftungsansprüche im Falle eines Badeunfalls aus dem Weg zu räumen. Denn vor einem Jahr war bei einem tragischen Unfall ein zehnjähriger Bub auf einer Badeinsel unbemerkt in tieferes Gewässer getrieben. Er fiel ins Wasser und ertrank schließlich. Daraufhin beschloss man, das Tor aufzustellen. Nur wenn die Wasserwacht Meitingen am See vor Ort sei, sollte das Tor geöffnet werden – so der Plan. Zweite Bürgermeisterin Josefine Kreuzer (FW) machte nun darauf aufmerksam, dass viele Badegäste trotz abgeschlossenen Tors auf den Steg kletterten. Außerdem gebe es am Badeweiher auch einen Baum, von dem aus ins Wasser zu springen zunehmend beliebter werde.

Bürgermeister Brugger erklärte, dass es sich bei dem Baum um keinen künstlichen Eingriff an dem Badeweiher handele, weshalb von juristischer Seite keine Gefährdungsbeurteilung vorliege – anders als bei dem Steg. Nach der Absprache mit der Gemeinde habe sich nun jedoch auch die Wasserwacht beraten lassen und entschieden, dass ihr das Risiko, bei einem möglichen Unfall verantwortlich gemacht zu werden, zu groß sei. Daraufhin wurde der Schlüssel für das Tor zurück an die Gemeinde gegeben. „Der Gedanke war gut, doch tatsächlich kann man der Wasserwacht diese Verantwortung nicht zumuten“, so das Fazit des Rathauschefs. Nach wie vor sei man auf der Suche nach einer Lösung, um Badesteg und -insel in Zukunft wieder ganz normal einsetzen zu können. Die Frage sei, wie viel Geld die Gemeinde für ein Sicherheitskonzept ausgeben wolle.

Wegen PFC: Fische aus der Ach mit Vorsicht zu genießen

Zunehmend bekannter wurden in jüngster Vergangenheit die Probleme an der Friedberger Ach. Bürgermeister Brugger nahm Stellung zu den Schwierigkeiten des Gewässers, das durch Thierhaupten fließt. Zum einen habe eine Verletzung des Flussbettes in Kissing vor Jahren zu einem niedrigeren Wasserstand geführt. Das könne Nachteile für Fischer und Triebwerksbesitzer nach sich ziehen, die als Geschädigte rechtliche Ansprüche an die Gemeinde Kissing stellen könnten. Darüber habe man die Betroffenen bereits informiert.

Zum anderen sei mittlerweile der Nachweis der schwer abbaubaren Chemikalie PFC ein großes Thema, weshalb das Landratsamt Augsburg eine Verzehrwarnung für Fisch aus der Ach ausgesprochen habe. In Zusammenarbeit mit verschiedenen Behörden sei die Thierhauptener Verwaltung der möglichen Belastung vor Ort nachgegangen. Umfangreiche Untersuchungen hätten ergeben, dass bisher keine Auffälligkeiten in Grund- und Trinkwasser erkennbar seien. Auch die örtlichen Nebengewässer der Friedberger Ach seien nicht betroffen. Toni Brugger versicherte: „Wir haben die Dinge im Blick, an uns geht nichts mehr vorbei.“

Seniorenzentrum Thierhaupten lässt noch warten

Mit den Vorarbeiten für das Seniorenzentrum soll es vorangehen. Noch seien die vorliegenden Pläne nicht bauantragsfähig. Mithilfe eines VgV-Verfahrens soll entschieden werden, welches Büro mit den endgültigen Plänen für den Neubau beauftragt wird. Dafür bestimmte der Gemeinderat eine Jury: Bürgermeister Brugger mit Vertretung durch die Zweite Bürgermeisterin Kreuzer, Bauamtsleiter Walter Ludl mit Vertretung durch Susanne Wittmann sowie die vier Fraktionsvorsitzenden mit ihren jeweiligen Vertretern.

