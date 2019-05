vor 52 Min.

Sicherheit und Arthrose

Ambulante Krankenpflege Holzen bietet auch Sprechtage an

Der Verein für ambulante Krankenpflege Holzen und Umgebung bietet wieder verschiedene Vorträge insbesondere für ältere Menschen.

Guter Rat ist teuer – nicht so bei der Seniorenberatung des Landratsamtes Augsburg. Der Bevölkerungsanteil bei den Senioren nimmt in unserer Gesellschaft immer mehr zu. Neben einer großen Zahl mobiler, aktiver und gesunder Mitbürger gibt es auch Senioren mit Schwierigkeiten im Alltag, bei der Gesundheit oder im Pflegefall. Der Wunsch der meistens Senioren ist es, trotz auftretender Probleme möglichst lange in der gewohnten Umgebung zu bleiben. Die Seniorenberatung unterstützt diesen Wunsch nach eigenständigem und selbstbestimmtem Leben, indem sie umfassende Hilfsmöglichkeiten aufzeigt und ausführliche Informationen zu Verfügung stellt, unter anderem zur häuslichen Versorgung, der Beantragung von Leistungen sowie zum Umgang mit Demenzerkrankungen und den Entlastungsangeboten für pflegende Angehörige. Die Beratung ist neutral, kostenfrei und vertraulich. Über all diese Themen wird beim Vortrag Mittwoch, 22. Mai, um 19 Uhr im Gasthaus Zum Floß in Ellgau die Referentin Natalie Hensel von der Seniorenberatung des Landratsamtes berichten. Der Verein für ambulante Krankenpflege startet hier mit dem Landratsamt ein Pilotprojekt. Dabei können nach dem Vortrag persönliche Beratungsgespräche zu den verschiedenen Problemen und Themen vereinbart werden.

Am 25. Juli um 15 Uhr kommt Barbara Macheiner von der kriminalpolizeilichen Beratungsstelle Augsburg mit dem Vortrag „Clever im Alter – Betrug und Trickdiebstahl“ nach Ehingen zum Oberen Wirt.

Am 26. September beginnt eine Vortragsreihe der Hessingklinik. Hierzu kommt Chefarzt Dr. Jan Tomas um 19 Uhr in den Gasthof Schmidbaur nach Westendorf und referiert über das Thema „Arthrose & Osteoporose an der Hüfte“.

Ferner gehen die Angebote für Sprechtage und Beratungsgespräche weiter. Am Dienstag, 9. Juli, ist wieder von 13 bis 15.30 Uhr ein Sprechtag des Bezirks Schwaben mit Ottmar Heumann in Nordendorf. Auch werden die persönlichen Beratungsgespräche zu Vorsorgevollmacht und Patientenverfügung fortgesetzt. Der nächste Termin wird in Kürze bekannt gegeben und wird innerhalb des nächsten Monats stattfinden. (tch)

Themen Folgen