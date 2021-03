vor 18 Min.

Sicherheitsmängel auf Spielplatz in Biberbach: Prüfung vor der Freigabe

Plus Biberbach hat seit Sommer 2019 einen neuen Spielplatz. Doch einige Spielgeräte dürfen seit Monaten nicht genutzt werden. Nun soll sich etwas tun.

Von Sonja Diller

Es wird Frühling, alles drängt nach draußen und die Biberbacher Kinder warten schon sehnlich auf den großen Spaß auf dem Indianer-Spielplatz an der St.-Ulrich-Straße. Der ist zwar nutzbar, doch die begehrtesten Spielgeräte sind seit vielen Monaten gesperrt.

Im Sommer 2019 wurde der Spielplatz nach der ersten Abnahme mit einem schönen Fest eingeweiht. Vor allem an der großen Nestschaukel und der aufregenden Seilrutsche standen die Kinder Schlange. Doch der Spaß hielt nicht lange an.

Sicherheitsmängel an Schaukel und Seilrutsche in Biberbach

Schon 2020 fielen bei der jährlichen Überprüfung Sicherheitsmängel auf. Die Nest- und Riesenschaukel waren nicht ordnungsgemäß montiert, die Seilrutsche lief zu schnell, stellte der TÜV-Prüfer fest. Die Nachbesserung durch die Gartenbaufirma ließ auf sich warten. Sollten die Arbeiten bis November 2020 nicht endlich durchgeführt sein, werde die Gemeinde nicht mehr länger abwarten, sondern selbst tätig werden und die Kosten an die säumige Firma weiter reichen, beschloss der Gemeinderat im Herbst vergangenen Jahres.

Dann kam Bewegung in die Sache, so Bürgermeister Wolfgang Jarasch. "Die Nachbesserungen sind nun erledigt." Er ist zuversichtlich, dass die erneute Prüfung am Mittwoch, 3. März, die Freigabe aller Geräte und damit den Spielspaß auf der großen Wiese am Waldrand möglich machen wird.

