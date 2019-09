vor 35 Min.

Sicherheitswächter in Flip Flops landet vor Gericht

Plus In Badeklamotten kämpft ein ehrenamtlicher Ordnungshüter gegen das Parkchaos an der Gerfriedswelle in Gersthofen. Das gibt Ärger - und am Ende einen Freispruch.

Von Brigitte Mellert

Sein Übereifer hat einen Gersthofer und seinen Cousin nun vor Gericht gebracht. Der Angeklagte arbeitet mehrere Stunden pro Monat ehrenamtlich für die Sicherheitswacht in Gersthofen und soll so die Polizei unterstützen. Selbst Polizist muss man dafür aber nicht sein. Diese feine Unterscheidung spielte bei der Verhandlung am Amtsgericht in Augsburg, die letztlich mit einem Freispruch endete, eine zentrale Rolle.

Seit mehreren Jahren ist der Mann mit Feuereifer als Sicherheitswächter im Dienst. Selbst während eines Besuchs im Gersthofer Freibad Gefriedswelle vergangenen August hatte der Mann sein Ehrenamt im Blick. Im Sommer ist die Straße vor dem Bad immer wieder chronisch zugeparkt, ein Durchkommen erfordert gesteigerte Fahrkenntnisse. In Badesachen und Flip Flops schritt er zur Tat Dem Angeklagten war das ein Dorn im Auge. Er hatte die sich um die Sicherheit der Anwohner und der Kinder gesorgt. Noch in Badesachen und Flip Flops gekleidet, schritt er zur Tat und meldete Falschparker. Sein Cousin begleitete ihn damals. Der Besitzer eines falsch geparkten Autos fühlte sich durch die leger gekleideten Männer provoziert und rief die Polizei. Die Diskussion zwischen den drei Männern spitzte sich zu. Vor Gericht trafen sie sich gestern wieder. Die beiden Männer erklären zu Beginn der Verhandlung ihre Sicht der Tat. Verärgert über die Falschparker vor dem Freibad, schoss der Angeklagte „ein paar“ Fotos, das missfiel einem der betroffenen Autobesitzer. Uniform wie auch sein Dienstausweis fehlten Soweit sind die Aussagen der drei Männer noch deckungsgleich. In einem sehr wichtigen Punkt unterscheiden sie sich jedoch: Der Zeuge betonte während der Verhandlung mehrfach und immer aufgebrachter, dass die Angeklagten sich als zivile Polizeibeamten ausgegeben hätten. Der Angeklagte wiederum stellte klar, lediglich erklärt zu haben, Mitglied der Sicherheitswacht zu sein. Nur fehlten ihm an diesem Tag seine Uniform wie auch sein Dienstausweis. Der Autofahrer rief die Polizei an und beschwerte sich. Der Beamte fragte den Zeugen damals, ob die beiden Angeklagten bei der Polizei oder bei der Stadt arbeiteten – was der Zeuge schlicht mit „Ja“ beantwort hatte. Erst eine Woche später erwähnte er bei einem weiteren Telefonat, dass die beiden Angeklagten sich als Polizisten ausgegeben hätten und er fürchtete, abgeschleppt zu werden. Autofahrer rief die Polizei an „Leidenschaftlich“ und „emotional“ wirkte er dabei, sagt der zuständige Polizeibeamte vor Gericht als Zeuge aus. Auch sollten die Angeklagten „eins auf den Deckel kriegen“, forderte der Autofahrer damals erbost im Gespräch mit der Polizei. Eine schriftliche Aussage erfolgte nach Aussage des Beamten trotzdem erst nach erneutem Nachfragen drei Wochen später. Vor Gericht verstrickte sich der Autofahrer in weitere Widersprüche. Für die beiden Verteidiger Erwin Hackl und Markus Gewert stand fest, dass sich der Mann wegen des Strafzettels, den er bezahlt hat, an den beiden Angeklagten rächen wollte und forderten Freispruch. Richter Julian Mertes schloss sich dieser Sichtweise an und sprach die Angeklagten frei – wenn auch mit Zweifeln. Zwar sei er ebenfalls überzeugt, der Zeuge wolle sich nur für den Strafzettel rächen. Zugleich rügt Mertes aber den Einsatz des Angeklagten. Es sei nicht auszuschließen, dass er sich doch als Polizist ausgegeben habe. Im Laufe der Verhandlung war auch zur Sprache gekommen, dass auch die Stadt Gersthofen den Angeklagten gebeten hatte, nach dem Rechten zu sehen. Inzwischen habe die Kommune das Ansinnen wieder zurückgezogen. Der Mann nahm es offenbar zu genau.

