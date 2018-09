vor 48 Min.

Sie erzählen die Vergangenheit des Augsburger Lands

Die Vergangenheit im Untergrund: Bei den Bauarbeiten für die Kindergarten-Erweiterung in Thierhaupten kamen Skelettfunde zum Vorschein, um die sich dann die Archäologen kümmerten. Was es mit ihnen auf sich hat, ist noch unklar.

Wie Archäologen arbeiten und auf was es ihnen ankommt, erklärt Dr. Ruth Sandner vom Landesamt für Denkmalpflege in Thierhaupten.

Von Maximilian Czysz

Scherben, Schmuck oder ganze Skelette: Was die Archäologen alles im Boden finden und was die Wissenschaftler daraus ableiten können, war Thema bei der jüngsten Seminarreihe des Heimatvereins für den Landkreis Augsburg. Dr. Ruth Sandner vom Landesamt für Denkmalpflege im Kloster in Thierhaupten berichtete aus dem Alltag – sie ist seit 2016 als Gebietsreferentin für den Landkreis Augsburg zuständig. Wir sprachen mit ihr.

In Ihrem Vortrag berichteten Sie mit einem Augenzwinkern, dass man eigentlich überall dort, wo auf einem Feld ein Sonnenschirm steht, auf archäologische Ausgrabungen treffen könne. Was machen die Archäologen eigentlich, wenn die Sonne nicht mehr scheint und es in den Herbst und Winter geht?

Dr. Ruth Sandner: Weiter ausgraben, solange ess die Witterung zulässt. Im Anschluss an die Ausgrabungen müssen jeweils dann Berichte angefertigt werden.

Welche stehen aktuell auf der Liste?

Sandner: Das sind sehr viele. Wie bei den Ausgrabungen geht es bunt durch alle Zeiten, als vom Neolithikum bis in die jüngste Vergangenheit.

Alle Funde und Befunde sind gleich wichtig

Was fasziniert Sie am meisten?

Sandner: Da gibt es keinen Schwerpunkt. Weil es ja auch keine besondere Wertung geben kann. Alle angetroffenen Funde und Befunde sind gleich wichtig und müssen auch gleich behandelt werden.

Warum wird eigentlich nicht mehr ausgegraben?

Sandner: Uns liegt daran, dass das Denkmal ungestört im Boden erhalten bleiben kann. Eine Ausgrabung ist ja eine dokumentierte Entfernung. Wenn die Planungen so angepasst werden können, dass das Denkmal ungestört im Boden bleibt, dann ist das das Beste im Sinne des Denkmalschutzgesetzes.

Das heißt ja auch, dass den nachfolgenden Generationen noch Arbeit bleibt.

Sandner: Das muss so sein. Vielleicht lassen sich in der Zukunft mit verbesserten Methoden auch noch mehr Informationen aus den Bodendenkmälern gewinnen.

Es gibt neue Einblicke in die Ernährungsweise der Menschen

Was wäre denkbar? Haben Sie ein Beispiel?

Sandner: Die Entwicklung der naturwissenschaftlichen Analysen geht auf jeden Fall weiter. Heute machen wir 14C-Analysen (Anm.: so heißt die Radiokohlenstoff-Datierung). Das war zum Beispiel bei Historischen Vereinen, die im 19. Jahrhundert ausgegraben haben, noch gar nicht bekannt. Heute gibt es ergänzende Analysen, die dann zum Beispiel auch Hintergründe zur damaligen Landschaft liefern. Oder es gibt neue Einblicke in die Ernährungsweise der Menschen. Wenn man an Skelette denkt, dann ist heute nicht nur die anthropologische Bestimmung ob Mann oder Frau möglich, sondern auch Rückschlüsse auf den Gesundheitszustand, medizinische Versorgung und sogar Verwandtschaftsanalysen.

Apropos Skelette: Die kamen auch bei der Ausgrabung am neuen Kindergarten in Thierhaupten zum Vorschein.

Sandner: Dazu gibt es leider noch keine Interpretation. Es wird auf die naturwissenschaftliche Datierung ankommen, um einen Anhaltspunkt zu bekommen, in welche Richtung man dann weiter recherchieren kann. Die Auswertung von Ausgrabungen ist vielfach auch Thema für universitäre Abschlussarbeiten. Wir selber können Ausgrabungen kaum umfassend auswerten, begleiten aber zum Beispiel mit der Beauftragung von naturwissenschaftlichen Analysen.

Die Ausgrabung in Thierhaupten ist abgeschlossen. In Untermeitingen wird noch weiter im Baugebiet gegraben.

Sandner: Zu Tage gekommen sind dort vorgeschichtliche Siedlungsbefunde im Bereich der römischen Straße, die auf die günstige Siedlungslage wie Naturraum oder Bodengüte zurückzuführen ist. Dort wurde eigentlich durch alle Generationen hindurch gelebt – bis heute. Denn jetzt entsteht dort ja ein Baugebiet.

Ein idealer Lebensraum?

Sandner: Ganz genau.

